BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Parlamentarios de Chile Vamos presionan al Gobierno para incluir glosa que permita indemnizar a familias del mega incendio de Valparaíso

    La propuesta, promovida por el diputado Hotuiti Teao y el senador Francisco Chahuán, busca incorporar en la Ley de Presupuestos una glosa que permita destinar recursos directos a las familias afectadas por el mega incendio.

    Gabriela MondacaPor 
    Gabriela Mondaca
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La discusión del Presupuesto 2026 abrió una nueva vía para las más de 100 familias de las 139 víctimas fatales del mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué. Esta semana, el diputado Hotuiti Teao (ind.-Chile Vamos) y el senador Francisco Chahuán solicitaron al Ejecutivo patrocinar una glosa en la partida de Hacienda que asigna recursos especiales al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para avanzar en un acuerdo reparatorio con los afectados.

    La propuesta coincide con el clima de frustración que marcó nuevamente la audiencia penal de esta semana, la segunda consecutiva suspendida, y que según los familiares profundiza la “revictimización” que denuncian desde hace casi dos años.

    La indicación -que será discutida este lunes- solicita $34.750 millones, monto propuesto por el Estudio Jurídico de Felipe Olea, abogado querellante y representante de un grupo mayoritario de familias. El cálculo responde a indemnizaciones proporcionales para cada una de ellas y a la necesidad de financiar atención psicológica que, según los afectados, no ha sido garantizada por el Estado.

    Olea explicó a La Tercera que “la proposición de una glosa presupuestaria surge directamente de las acciones civiles indemnizatorias iniciadas por las familias, fundadas en la falta de servicio del Estado. CONAF y Senapred incurrieron en omisiones que facilitaron la propagación del megaincendio”. Agregó que la solicitud “no es una mera petición económica, sino una vía para que el Estado se adelante a otorgar reparación”, evitando juicios prolongados que, afirmó, constituyen una “doble exposición procesal” contraria a la justicia restaurativa.

    El abogado recordó además el precedente de Antuco: “El Estado otorgó reparación directa a las familias sin exigirles años de litigación. Este caso debiera replicar ese estándar”.

    Dedvi Missene

    Las razones del Congreso

    Según Olea, la aprobación de la glosa depende exclusivamente de diputados y senadores. “Son ellos quienes deben aprobar la disposición presupuestaria. El CDE tiene facultad legal para transar sin sentencia, práctica habitual y respaldada por jurisprudencia de la Corte Suprema”, señaló. La glosa permitiría habilitar al organismo para negociar de inmediato un acuerdo con las familias.

    Las propias víctimas enviaron el 19 de noviembre una carta a parlamentarios de la V Región, en la que advirtieron que ya han debido enfrentar simultáneamente la querella penal contra los presuntos responsables materiales y demandas civiles por falta de servicio contra organismos públicos. En el documento sostienen que esta doble carga “revictimiza” a los afectados y recuerdan que en la sesión del CDE del 10 de junio de 2025 se aprobaron múltiples transacciones similares.

    “Solicitamos considerar una disposición presupuestaria que permita arribar a un acuerdo reparatorio… por una suma total equivalente a $34.750 millones”, señala la carta, firmada por familiares de cerca de 100 fallecidos.

    La presión desde las familias

    El diputado Teao, que acompañó a los afectados en tribunales, insistió en su llamado al Gobierno: “Vemos cómo los damnificados han sido nuevamente revictimizados. Muchos han pedido permiso sin goce de sueldo para venir a una audiencia que no avanza. Por eso pedimos que el Ejecutivo patrocine esta glosa para financiar los recursos del CDE”.

    Dedvi Missene

    Para las familias, la situación es insostenible. Carlos Orellana, padre de Anastasia, una pequeña de 14 años que falleció a causa de los incendios, afirmó en ese entonces: “Esto se ha alargado y es una falta de respeto. El Estado debería haberse hecho cargo y no lo ha hecho. Me prometieron que no nos iban a abandonar y a casi dos años seguimos sin solución”.

    Otras víctimas reforzaron el punto. “Basta ya de sufrimiento”, dijo Viviana Godoy, quien perdió a sus padres. Noemí Cabello añadió: “Hacemos un llamado para que nos reconozcan como víctimas y se apruebe esta reparación”.

    El diputado Teao cerró insistiendo en otra demanda pendiente: la necesidad de infraestructura penitenciaria adecuada en la región. “Hace años pedimos una cárcel de máxima seguridad para Valparaíso. Somos la tercera región con mayor sobrepoblación penal. Es momento de que nos escuchen”, señaló.

    La glosa será votada esta semana en la recta final del debate presupuestario.

    Más sobre:Incendios forestalesIncendio de ValparaísoFebrero 2024VíctimasSenadoValparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Incendio en campamento de Maipú: dos casas y tres familias afectadas

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias
    Chile

    Ex Aeródromo de Tobalaba celebra 71 años con shows aéreos: destacan acuerdo con Senapred operar en emergencias

    Parlamentarios de Chile Vamos presionan al Gobierno para incluir glosa que permita indemnizar a familias del mega incendio de Valparaíso

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura
    Negocios

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Plaza Egaña SpA niega vínculos con pagos irregulares y detalla gestiones legales en medio de indagatoria del Ministerio Público

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial
    El Deportivo

    Una guerra contra un top 10: los Cóndores caen ante Italia en un histórico test match de preparación para el Mundial

    Repasa la gran actuación de los Cóndores en el histórico test match frente a Italia

    En vivo: Lanús y el Atlético Mineiro de Iván Román se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”