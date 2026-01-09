Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

Este jueves fue inaugurado en el norte de la capital el Parque Claudio Arrau, una iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Santiago y la Municipalidad de Colina, que suma un nuevo espacio público orientado a la recreación, el deporte y la vida comunitaria.

El proyecto, que contempló una inversión superior a los $4.100 millones, permitió incorporar un nuevo pulmón verde a la comuna, y al Área Metropolitana, descrito como un parque integral, ya que incluye áreas verdes, equipamiento urbano y zonas especializadas para distintos usos.

La alcaldesa comunal, Isabel Valenzuela, afirmó que el parque “mejora la calidad de vida de varios barrios de Colina y se transforma en una extensión del hogar para muchas familias, con espacios para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario”.

Para luego señalar que este es “el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el municipio y la comunidad, y entrega a la comuna un espacio verde y seguro”.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que “es un día muy feliz para Colina y para toda la Región Metropolitana, porque estamos recuperando la ciudad para las personas y transformando espacios de abandono en lugares verdes y seguros para las familias”.

Para luego asegurar que el parque “es mucho más que una inversión de más de $4.500 millones: es una inversión en dignidad y calidad de vida”.

“Por eso el Gobierno de Santiago nivela hacia arriba, poniendo más donde hay menos, y hoy Colina vive cifras récord de inversión que demuestran que el mundo rural se merece espacios públicos de alto estándar”, finalizó.

Las características del nuevo parque de Colina

El nuevo Parque Claudio Arrau se ubica en más de 34 mil metros cuadrados ubicados a un costado de la carretera San Martín, distribuidos en superficies para equipamiento deportivo y recreativo, áreas de recreación lúdica, corredores peatonales, zonas de servicio y un área administrativa.

Entre sus principales características se destacan: