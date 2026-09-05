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    Guía Santiago Adicto: Parques que nos hacen amar Santiago

    Santiago tiene el cuarto parque urbano más grande del mundo, parques inundables con altísimo nivel de ingeniería y una tendencia consolidada a desarrollar espacios públicos de alto estándar. Hay demasiadas razones para sentirnos orgullosos de los parques de Santiago. Aquí, una selección de lo que puedes encontrar en santiagoadicto.cl y @guiasantiagoadicto.

    Por 
    Rodrigo Guendelman
     
    Patricio Miñano
    09.10.2020 FOTOGRAFIAS DE MAC Y BELLAS ARTES MUSEOS UBICADOS EN PARQUE FORESTAL FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA VISTAS AEREAS - DRON - BARRIO BELLAS ARTES PATRICIO FUENTES Y.

    La Guía Santiago Adicto desarrolló una lista con los mejores parques de Santiago.

    Metropolitano: un versátil pulmón verde

    Guy Wenborne Huyghe

    Dirección: Pío Nono 450, Recoleta

    El Parque Metropolitano de Santiago abarca 737 hectáreas en cuatro comunas: es el parque urbano más extenso de Sudamérica. Integra los cerros San Cristóbal, Chacarillas, Los Gemelos, La Pirámide, Polanco y El Carbón, con zoológico, teleférico, funicular histórico de 1925 e instalaciones deportivas. En su cumbre, la estatua de la Inmaculada Concepción.

    Pierre Dubois: de vertedero a parque urbano

    CRISTIAN ROJAS VALLES COSMOVISIO

    Dirección: Clotario Blest esquina Presidente Salvador Allende (PAC).

    Exvertedero de 10,7 hectáreas en Pedro Aguirre Cerda, recuperado como parque urbano en 2018. Canchas y circuitos para tenis, fútbol, patinaje, skate, ejercicios para adultos mayores, juegos infantiles e inclusivos.

    Mapocho Río: la integración al tejido urbano

    CRISTIAN ROJAS VALLES COSMOVISIO

    Dirección: Av. Costanera Sur 2596, Quinta Normal.

    Inaugurado en 2025, es el parque de mayor inversión pública en la historia de Santiago. Sus 52 hectáreas y 9 kilómetros recorren Quinta Normal y Cerro Navia, con canchas profesionales, patinódromo, pista de atletismo, zona de escalada, dos lagunas, bajadas al río y parque canino.

    Bicentenario de Cerrillos: el exaeródromo

    Dirección: Av. Pedro Aguirre Cerda 6100.

    Inaugurado en 2011 sobre 50 hectáreas del antiguo Aeródromo Los Cerrillos, integra áreas verdes, laguna para deportes náuticos, ciclovías y juegos infantiles. Alberga el Centro Nacional de Arte Contemporáneo y acogió durante cuatro años al festival Lollapalooza Chile.

    De la familia: una ribera reaprovechada

    Dirección: Costanera Sur 3201, Quinta Normal.

    Emplazado en la ribera sur del Mapocho, fue inaugurado en 2015. Áreas verdes, senderos y ciclovías conectan Quinta Normal, Santiago y Pudahuel, vinculándose con el Parque de los Reyes y la ciclovía Mapocho 42K.

    Quinta Normal: concentración de museos

    Dirección: Matucana 520, Santiago.

    Fundado en 1841 con influencias del Bois de Boulogne de París, es el primer parque urbano de Santiago, con 35 hectáreas en el sector norponiente. Alberga el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo Nacional Ferroviario y una laguna artificial.

    Violeta Parra: un homenaje vivo

    CRISTIAN ROJAS VALLES COSMOVISIO

    Dirección: Presidente Adolfo López Mateos 1501, Lo Espejo.

    Con 2,5 hectáreas de árboles frondosos, cuenta con pérgola, cerro mirador, máquinas de ejercicio para adultos, juegos infantiles, espejos de agua, esculturas y un anfiteatro para 300 personas.

    Víctor Jara: humedal artificial

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    Dirección: Isabel Riquelme 530, San Joaquín.

    Este parque integra humedal artificial y retención de aguas lluvias con doble función: mitigar riesgos hídricos y proveer espacio público. Áreas verdes, senderos y equipamiento recreativo que lo convierten en modelo de infraestructura verde.

    Inundable La Hondonada: el multifuncional verde

    Dirección: José Joaquín Pérez 9249-9279, Cerro Navia.

    Parque de 26 hectáreas en Cerro Navia, con canchas de fútbol, básquetbol, anfiteatro, parque de patinaje, ciclovías y explanada para eventos. Incorpora captación de aguas lluvias, centros de reciclaje e iluminación led.

    O’Higgins: la sede de las Fiestas Patrias

    Guy Wenborne Huyghe

    Dirección: Av. Viel, entre Tupper y Rondizzoni.

    Inaugurado en 1873, sus 75 hectáreas albergan el Movistar Arena, el Teatro La Cúpula, Fantasilandia y una laguna artificial. Durante las Fiestas Patrias es epicentro de celebraciones, con fondas y la Parada Militar en la Explanada de la Elipse.

    Quilapilún

    Quilapilún 1 ok la-tercera

    Dirección: Km. 34 Autopista Los Libertadores, Colina.

    Primer jardín botánico de especies nativas de la Región Metropolitana, a 40 minutos de Santiago, en Colina. Destino para profesionales de botánica, agronomía, paisajismo y fotografía, además de estudiantes y comunidad en general. Gratuito todo el año.

    Araucano

    Vista Parque Araucano-5 la-tercera

    Dirección: Presidente Riesco 5877, Las Condes.

    Pulmón verde de 22 hectáreas en Las Condes, diseñado en 1984 con vistas a la cordillera. Bosque nativo, Plaza Tailandia, aviario, canchas, skateparks y juegos infantiles. La Pasarela Entreparques lo conecta con el Parque Juan Pablo II. Acoge eventos y el Centro Parque para todas las edades.

    Bicentenario de la Infancia

    Dirección: Av. Perú 1001, Recoleta.

    Diseñado por Elemental Arquitectos e inaugurado en 2012, sus 3,8 hectáreas en Recoleta albergan casas en el árbol, toboganes, bosque de esferas de agua, juegos musicales y un ascensor funicular de 98 metros. Gratuito, acepta mascotas.

    Bicentenario Vitacura

    Dirección: Av. Bicentenario 3236, Vitacura.

    Diseñado por Teodoro Fernández e inaugurado en 2007, sus 30 hectáreas a orillas del Mapocho integran dos lagunas, árboles nativos, arte escultórico y un restaurante de Smiljan Radic. Próximamente acogerá el Nuevo Museo de Santiago.

    Titanium

    Dirección: Av. Costanera Sur 2710-2730, Las Condes.

    Sus 6,5 hectáreas incluyen jardines nativos, bulevar y ciclovía integrada al circuito 42K. Destaca su “llareta” de 9.000 m² y la escultura monumental de Bordalo II: una llama de materiales reciclados instalada en 2019 a orillas del Mapocho.

    Peñalolén

    Dirección: Av. José Arrieta 7659, Peñalolén.

    Con 14 hectáreas, ofrece juegos infantiles y deportivos, además de pista para acrobacias en skate y bicicleta.

    De las esculturas

    Dirección: Av. Santa María, entre Pedro de Valdivia y Nueva de Lyon, Providencia.

    Inaugurado en 1986 en Providencia, es un museo al aire libre con más de 30 esculturas de Marta Colvin, Sergio Castillo y Federico Assler, entre otros. Acoge conciertos, ferias y talleres, con acceso a ciclovía y Metro.

    Alberto Hurtado

    Dirección: Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina.

    El conocido por todos como Parque Intercomunal, es el segundo parque urbano más grande de Santiago, en La Reina. Administrado por Providencia, Las Condes y La Reina, cuenta con canchas de fútbol, medialuna y laguna artificial. Sede de la Semana de la Chilenidad y el Festival de Las Condes.

    Más sobre:Santiago AdictoLT SábadoParquesCiudadSantiagoNaturalezaGuiaTrekkingGuia Santiago Adicto

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