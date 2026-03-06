SUSCRÍBETE
    Nacional

    Paso Cardenal Samoré en Puyehue permanecerá cerrado este viernes tras volcamiento de camión con carga de gas

    Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la vía, cayendo a una zanja.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Delegación Presidencial Provincial de Osorno informó que el Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, que conecta la Región de Los Lagos con Argentina, permanecerá cerrado todo este viernes por el volcamiento de un camión con una carga de 21 mil kilogramos de gas.

    El volcamiento se registró cerca de las 14.00 horas del jueves 5 de marzo, a la altura del kilómetro 90 de la Ruta CH 215, en el sector Anticura, involucrando a un vehículo de la empresa de transportes Enangab.

    Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la vía, cayendo a una zanja.

    Este viernes se van a desarrollar los trabajos de extracción de la carga peligrosa y del vehículo siniestrado.

    En la reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial, con actores regionales, se optó por mantener suspendida la vía para todo tipo de vehículos durante toda la jornada.

    No hubo fuga de gas, ni derrame de combustible.

    El complejo fronterizo se encuentra distante a unos cuatro kilómetros del lugar.

    Autoridades trasandinas informaron también del corte indicando que la vía se mantendrá “intransitable durante toda la jornada, debido al siniestro vial de un vehículo pesado con carga peligrosa en el lado chileno”.

    Más sobre:Los LagosArgentinaPasos fronterizosTransportesEmergenciaPaso Cardenal Samoré

