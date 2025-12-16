SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    "Pasos de una planificación": los papeles que encontró la PDI en la casa del principal imputado por el triple homicidio de La Reina

    El día de la detención, los detectives encontraron tres papeles en la casa de Jorge Ugalde que hoy son parte de la indagatoria. "Participar de etapa preliminar. No presentarse todavía", decía uno. El abogado del principal imputado niega relación entre esta evidencia con los hechos imputados.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    María Catalina Batarce

    El día en que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Jorge Ugalde como principal sospechoso por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, de 17 años, los detectives hicieron una revisión en su domicilio, ubicado en La Reina, para incautar los últimos elementos que pudieran ser útiles para la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

    Fue en esa revisión que encontraron una serie de objetos que fueron incautados y que permitieron ir delineando la tesis del fiscal Francisco Lanas: que detrás del triple homicidio habría una planificación y que, presuntamente, está originada por motivos patrimoniales.

    Lo que encontraron esa tarde en la casa de Ugalde y de su cónyuge, Trinidad Cruz-Coke -quien es hermana de la víctima y tía de los adolescentes-, quedó registrado en un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI, al cual tuvo acceso La Tercera. Los policías incluso revisaron el papelero, donde encontraron documentos que hoy son pistas para los investigadores.

    Lo que encontró la PDI

    Los detectives pusieron especial atención en el dormitorio de Ugalde, desde donde requisaron un notebook marca Apple modelo Macbook Pro, una cámara de fotos digital y dos teléfonos: uno marca Huawei y un modelo antiguo marca Introtech.

    Pero lo que llamó la atención de los policías fue una carpeta azul que encontraron en el interior de una mochila. En esa carpeta hallaron una hoja de oficio doblada con manuscritos de lápiz pasta azul, donde para la PDI ”se describen pasos de una planificación”.

    En ese texto, que tenía como encabezado el nombre de Carlos Neira, decía lo siguiente: “No hay querella según el juzgado. Sí hay formalización, medidas cautelares, cumplimiento del proceso. Él quiere tener acceso a la carpeta”.

    Luego, más abajo, dice: “Platas (subrayado), en estos días no (subrayado) pedir crédito ni nada”.

    “Elementos a considerar: tiempos, N° de pagos, lucas. Con abogado, Pedro se encarga. Acción principal: tienen que ir a la notaría. Quiénes: mamá y papá. Nota: cada uno por sí solo va a la notaría y cada uno hace su papel”, se añade.

    Así las cosas, entre flechas y esquemas, se agrega: “Participar de etapa preliminar. No presentarse todavía. Revisión de cámaras (flecha) Fiscalía”.

    Lo que no arrojan las conclusiones es si se refiere a este caso en particular o a otro. Lo cierto es que es parte de la carpeta de la Fiscalía a la cual tuvo acceso este medio.

    Jorge Ugalde fue trasladado al Centro de Justicia.

    Papeles en la basura

    Las detectives Karen Arellano y Kony González revisaron un papelero que contenía material que hoy es parte de los análisis. Allí había dos papeles: un certificado del Servicio Médico Legal (SML) y un certificado de nacimiento, ambos de Eduardo Cruz-Coke.

    El documento del SML es un certificado de atención donde se da cuenta de la reclamación del cuerpo que Trinidad hizo de su hermano. Allí está subrayada la frase “reclamación de persona fallecida”. Por otro lado, al reverso del certificado de nacimiento, con letra manuscrita, dice :“Ya fue la autopsia. Ya fue periciado. Lunes y viernes info, llamar hora almuerzo. Ropa”.

    Las anotaciones manuscritas, dice la PDI, son “referidas al proceso investigativo”. Por último, los policías se llevaron cuatro frascos de marihuana que pertenecían a Ugalde. Lo requisado se sumó a elementos encontrados en la segunda visita al inmueble realizada el 19 de octubre, un día después del crimen.

    Esa vez, en la casa de la víctima, los funcionarios policiales encontraron huellas de sangre en manillas de puertas y en el baño de Cruz-Coke.

    En la constancia de orden de detención de Ugalde, el único detenido por el caso, el fiscal Lanas señaló: “En cuanto a la motivación se ha podido establecer que los bienes familiares están en una sociedad compuesta por los padres de Trinidad Cruz Coke (hermana de Eduardo) y su marido el imputado Ugalde Parraguez y que, al fallecimiento de los padres, Eduardo mantiene derechos por sucesión. Tras la muerte de Eduardo y sus hijos, todos estos bienes pasan a manos de Trinidad y el imputado Jorge Iván Ugalde Parraguez”.

    “Totalmente ridículo”

    Para el abogado de Ugalde, Marcelo Castillo, hacer una relación entre los documentos incautados y el caso es “totalmente ridículo”.

    Según dice, lo que está escrito en la hoja es parte de una estrategia de defensa entre él y su representado. Allí hablan de documentos notariales, honorarios y qué puede pasar en una audiencia de formalización: “La conclusión de la PDI de que exista una planificación es ridícula y amateur”.

    Carlos Neira, explica Castillo, es su socio en la firma de abogados que está llevando el caso. De hecho, recuerda que él mismo pasó esa hoja a su defendido para tomar apuntes tras reunirse con él. Lo mismo con los documentos encontrados en el papelero.

    El certificado de nacimiento, dice, fue para acreditar parentesco y el del SML para demostrar la petición del cuerpo. “No tienen ningún interés criminalístico”, remata.

