    Nacional

    PDI allana alrededor de 30 domicilios en operativo antidrogas en Pudahuel

    En el operativo participaron 140 detectives y se logró el decomiso de droga y armas de fuego así como la detención de varias personas.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un amplio operativo policial en el que se allanaron cerca de 30 domicilios en la comuna de Pudahuel.

    Según explicó el subprefecto de la PDI Patricio Ruiz, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, el operativo se realizó en conjunto con la Fiscalía local y se originó tras varios meses de investigación, los cuales permitieron identificar distintos puntos de venta de droga y acopio de armas de fuego.

    De acuerdo a lo que detalló, en el operativo participaron 140 detectives, y se logró la detención de varios imputados, algunos blancos de la investigación.

    “Por el momento, no me puedo referir a las cantidades, tanto de especies ni de personas detenidas, porque todavía es un procedimiento que se está desarrollando. Es de una forma muy preliminar”, expresó el subprefecto.

    En el operativo, junto con la incautación de droga se logró la recuperación de armas de fuego, algunas de las cuales se encontraban adaptadas para disparar de forma automática.

    El Fiscal Daniel Contreras de la Fiscalía de Pudahuel, detalló que “esto se enmarca dentro de los procedimientos que estamos realizando de manera periódica en la población con el objeto de poder ingresar a puntos de venta, detener a personas que se están dedicando activamente a la venta de drogas. Ustedes vieron también al lado inclusive de un colegio”.

    De acuerdo a la información dada a conocer, desde uno de los domicilios se retiraron elementos asociados a una barra de un equipo de fútbol, ante esto es que el fiscal señaló que “por ahora es una investigación en curso”, añadiendo que se tienen que analizar los “distintos elementos que fueron incautados al día de hoy” y su posible relación con delitos.

    El fiscal además se refirió a uno de los objetivos del operativo apuntando que “teníamos como blanco, uno de los blancos principales, a una mujer que mantiene como conviviente un imputado que fue detenido hace un tiempo por carabineros con una suma importante de drogas en la comuna de Renca, cerca de 400 millones de pesos. Esta fue información que también levantó la Policía de Investigaciones a propósito de ese procedimiento. El día de hoy también está detenida y se le encontró droga dosificada y por supuesto va a ser formalizada por el delito de microtráfico”.

