PDI allana casino clandestino en La Pintana: estaría relacionado con una banda dedicada al robo de contenedores

Un operativo policial se llevó a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) durante la mañana de este viernes en la comuna de La Pintana, en donde se allanó un casino clandestino el cual se encontraría ligado a una banda criminal dedicada al robo de contenedores.

De acuerdo a la información preliminar, se trataría de una agrupación dedicada a robar el contenido de camiones con containers en la ruta, vendiendo posteriormente el contenido y lavando el dinero a través de estos casinos clandestinos.

En total se realizaron operativos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Del Maule.

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló que “solo puedo decir que este es un procedimiento que lleva adelante la Fiscalía de Foco Occidente y que tiene como propósito hacer ingreso y registro a algunos establecimientos donde se encontraban casinos clandestinos, y esto en el marco de una investigación por lavado de activos”.

Agregó que “las máquinas tragamonedas están total y absolutamente prohibidas, porque se trata de máquinas que no tienen ningún tipo de regulación, se trata de máquinas que son de azar, y las máquinas de azar están expresamente establecidas en la ley para los casinos habilitados para esos efectos”.

“Muchas veces estas máquinas tragamonedas, que mueven una cantidad importante de efectivo, tienen como propósito también lavar dinero que es parte de otros ilícitos, de manera que eso es parte de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público”, apuntó.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana detalló que se están realizando allanamientos en dos puntos de la comuna a la vez que mencionó que “nos alegra muchísimo que esto esté sucediendo también aquí en La Pintana, porque estos son focos de incivilidades donde también se cometen delitos, y por lo tanto creo que es la forma de actuar, esto está ligado a una gran investigación que tiene la Fiscalía Occidente.