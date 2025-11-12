OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI confirma detención de sujeto vinculado a crimen de Valentina Alarcón

    El detenido, un hombre de 33 años con antecedentes policiales de detenciones previas, sería formalizado este miércoles.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un sujeto por su vinculación con el crimen de Valentina Fernanda Alarcón Molina, una joven puentealtina cuyo rastro se perdió el sábado 25 de octubre.

    El cuerpo de la joven de 26 años, hincha de Universidad de Chile y excadete de Palestino, fue encontrado el 10 de noviembre en la población El Castillo de La Pintana.

    Se trata de un hombre de 33 años, con antecedentes policiales de detenciones previas.

    El caso, según la PDI, fue caratulado como violación con homicidio.

    De acuerdo a la información dada a conocer por la PDI, no habría vinculación con drogas, de acuerdo a las pericias realizadas en el sitio del suceso en el que se encontró el cuerpo de la víctima con evidentes signos de violencia.

    Más sobre:Valentina AlarcónPDIEl CastilloLa Pintana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Alta congestión en Providencia: cierre de campaña de Kaiser provoca desvíos y cortes que se extenderán hasta madrugada del jueves

    Arrestan en España a chilena acusada de pertenecer a red de lavado de dinero del Tren de Aragua

    Diputado Cristián Araya evalúa positivamente cierre de campaña de Kast: “Va a pasar a la historia”

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo
    Chile

    Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Alta congestión en Providencia: cierre de campaña de Kaiser provoca desvíos y cortes que se extenderán hasta madrugada del jueves

    Banco Central advierte mejora en condiciones para un crédito hipotecario pero alzas en el precio de las viviendas
    Negocios

    Banco Central advierte mejora en condiciones para un crédito hipotecario pero alzas en el precio de las viviendas

    BC: hay “leve mejora” en condiciones financieras locales y deterioro del escenario externo es el principal riesgo

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela
    Tendencias

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    PlayStation lanza su primer monitor para videojuegos

    Los anuncios de State of Play para PlayStation 5: juegos, DLC y otros lanzamientos

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo
    El Deportivo

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    El especial ranking en el que destacan Damián Pizarro y Matías Pérez entre otros futbolistas americanos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”
    Mundo

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

    Detienen a ex primer ministro por incitar a la insurrección tras la ley marcial de Yoon Suk Yeol

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte