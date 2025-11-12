PDI confirma detención de sujeto vinculado a crimen de Valentina Alarcón

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un sujeto por su vinculación con el crimen de Valentina Fernanda Alarcón Molina, una joven puentealtina cuyo rastro se perdió el sábado 25 de octubre.

El cuerpo de la joven de 26 años, hincha de Universidad de Chile y excadete de Palestino, fue encontrado el 10 de noviembre en la población El Castillo de La Pintana.

Se trata de un hombre de 33 años, con antecedentes policiales de detenciones previas.

El caso, según la PDI, fue caratulado como violación con homicidio.

De acuerdo a la información dada a conocer por la PDI, no habría vinculación con drogas, de acuerdo a las pericias realizadas en el sitio del suceso en el que se encontró el cuerpo de la víctima con evidentes signos de violencia.