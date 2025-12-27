SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, donde se realizó su control de detención y posterior formalización de cargos.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    

    Detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre de 29 años, con antecedentes policiales, por su responsabilidad como autor material del delito de homicidio con arma de fuego, hecho ocurrido el 10 de marzo de 2024 en el sector de Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar.

    El procedimiento policial se enmarca en las diligencias investigativas desarrolladas tras el crimen de un ciudadano colombiano de 30 años, sin antecedentes policiales, quien fue encontrado sin vida en la vía pública, específicamente en el pasaje La Proyectada.

    En el sitio del suceso, los oficiales constataron que la víctima presentaba al menos seis impactos balísticos, permaneciendo tendida en la calzada al momento de la llegada del personal policial.

    De acuerdo con información entregada por la PDI, la investigación permitió establecer que la víctima se encontraba junto a otras personas en el sector, presuntamente buscando a un amigo desaparecido, cuando fue atacada con un arma de fuego.

    

    A partir de estos antecedentes, la policía civil realizó empadronamientos a testigos, levantamiento de evidencia balística y análisis del sitio del suceso, labores que contaron con el apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, quienes efectuaron peritajes científicos orientados a esclarecer la dinámica del crimen.

    Gracias a las diligencias de análisis criminal, trabajo de inteligencia policial y la coordinación permanente con la Fiscalía, los detectives lograron identificar, posicionar y ubicar al imputado, concretando su detención por su participación directa en el homicidio investigado.

    Al respecto, el subprefecto Cristóbal Fernández, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, señaló que “al realizar múltiples diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público, los detectives lograron la captura de un hombre chileno de 29 años de edad, con antecedentes policiales, por su responsabilidad como autor material del delito de homicidio con arma de fuego, en contra de un ciudadano colombiano de 30 años, sin antecedentes policiales”.

    El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, donde se realizó su control de detención y posterior formalización de cargos.

    

