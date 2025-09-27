PDI detiene a tres sujetos acusados de robar pertenencias de adulta mayor con Alzheimer en Lampa

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este sábado sobre la detención de tres sujetos vinculados a un robo cometido en Lampa, Región Metropolitana, hacia una mujer de 80 años que padece la enfermedad de Alzheimer.

El comisario de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte, Mauricio Camousseight, comunicó que el robo tuvo lugar el pasado 16 de enero, día en que entraron con violencia al domicilio de la víctima.

“El día en cuestión, al interior del domicilio se encontraba una mujer sola de 80 años de edad que padece Alzheimer, la cual fue violentada por esta banda criminal, quienes junto con golpearla, la amarraron con vestimentas, y asfixiaron con sus propias manos, para posteriormente sustraer distintas especies, huyendo del lugar en dirección desconocida", relató el comisario.

El fiscal Gonzalo Álvarez precisó que los sujetos huyeron en el vehículo en el que llegaron al domicilio y además en el de la víctima. “Se trata de un hecho de especial violencia, puesto que la persona que es agredida no opuso ninguna resistencia. Sin embargo, los sujetos igual la redujeron de manera violenta", acotó el persecutor de la Fiscalía Local de Chacabuco.

Álvarez relató que luego de una serie de diligencias investigativas, la Biro Centro Norte logró hallar los celulares de los sospechosos en uno de los automóviles que usaron para huir. “Los móviles fueron revisados y a través de esos contenidos fueron individualizados uno a uno los partícipes de este delito. Son tres personas. Dos de ellas ingresaron al domicilio, la tercera se quedó en el vehículo”, especificó.

Luego de identificar a los sospechosos -quienes contaban con antecedentes delictuales- la PDI irrumpió en cinco domicilios ubicados en Lampa, Cerrillos y San Miguel para hallarlos. Los tres hombres, de 25, 35 y 37 años y de nacionalidad chilena, fueron detenidos en esas diligencias. Actualmente permanecen en prisión preventiva.