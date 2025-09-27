Violento portonazo en Lampa: vehículo fue encontrado abandonado en Quilicura

Un violento portonazo se registró la noche de este viernes en el sector Valle Grande de Lampa, donde cuatro sujetos armados atacaron a dos personas y sustrajeron su vehículo.

De acuerdo con el capitán Eduardo Droppelmann, oficial de ronda de la Prefectura Norte, “cuatro sujetos premunidos de armas de fuego descienden de un vehículo color negro desde la parte posterior de su vehículo particular y los abordan golpeándolos con la empuñadura de sus armamentos en la cabeza y sustrayendo su vehículo particular para huir en dirección desconocida”.

En ese sentido, las víctimas, ambas de nacionalidad venezolana, resultaron con heridas en la cabeza y fueron trasladadas hasta el SAPU del sector para recibir atención médica.

Posteriormente, personal de la 49° Comisaría de Quilicura, en el marco de patrullajes en zonas de alta criminalidad, logró ubicar el automóvil abandonado en la vía pública de la comuna del sector norte de la capital

De esta manera, gracias a la labor de Carabineros el vehículo fue devuelto a sus propietarios. Sin embargo, aún no se posee información sobre el paradero y la identidad de los asaltantes.