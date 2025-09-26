Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

Personal de Carabineros detuvo esta tarde a dos sujetos que, momentos antes, habían protagonizado un robo a mano armada al interior de un domicilio particular de la comuna de Paine, en la Región Metropolitana.

Según información policial, tres antisociales premunidos de armas de fuego ingresaron sorpresivamente al inmueble emplazado en Camino Piedra de Molino, en el sector de Rangue, mientras un grupo familiar se encontraba almorzando.

Ahí, intimidaron y agredieron al dueño de casa, para luego sustraer diversas especies, dinero en efectivo y un vehículo. Tras esto, se dieron a la fuga en el auto robado y en un furgón en el que llegaron al lugar. El primero de estos vehículos fue abandonado por los delincuentes a pocos metros del domicilio.

Hasta el lugar llegaron carabineros del retén Pintué, quienes adoptaron el procedimiento. Así, momentos más tarde, personal uniformado logró dar con el furgón, detener a dos de los sospechosos y recuperar la totalidad de las especies sustraídas.

El capitán Juan Gormaz, subcomisario de los Servicios de la 64 Comisaria Paine, señaló que efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) “logran divisar este móvil por la Ruta 5 Sur en dirección al norte, generando un seguimiento controlado a distancia, el que culmina en la localidad de Linderos, con la detención de dos sujetos adultos, como la recuperación de las especies sustraidas y de este vehículo en particular, el que mantiene encargo por robo desde 2023”.

Los detenidos fueron indentificados como A.A.G.B., de 44 años, y J.C.G.R., de 25, ambos con antecedentes penales y sin causas vigentes. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público.