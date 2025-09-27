SUSCRÍBETE
Nacional

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

El hecho, registrado en la población Santo Tomás, es investigado por personal de Carabineros y del equipo ECOH de la Fiscalía.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial.

Personal del OS9 de Carabineros y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía indagan un doble homicidio registrado la noche del viernes en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana.

Según informes preliminares, pasadas las 22.30 efectivos policiales llegaron a la intersección de pasaje El Profeta con calle Edith Magde Huneeus, donde se encontraban tendidos en la vía pública los cuerpos de dos hombres adultos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las víctimas -que hasta el momento no han sido identificadas- presentaban varios impactos de bala.

Asimismo, se conoció que en el sitio del suceso fue hallada múltiple evidencia balística.

Carabineros y la Fiscalía trabajan para dilucidar cómo sucedieron los hechos y dar con los responsables de la mortal agresión.

COMENTARIOS

