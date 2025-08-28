SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

PDI detiene en Santiago a colombiano requerido desde 2021 por la justicia brasileña: está acusado de homicidio en Sao Paulo

Contra el sujeto pesaba desde 2023 una notificación roja de Interpol, tras ser acusado de un homicidio ocurrido en septiembre de 2021 en Brasil.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
El sujeto fue detenido durante fiscalizaciones de la PDI en el barrio Franklin.

Personal de la PDI detuvo en el barrio Franklin, de la comuna de Santiago, a un sujeto de nacionalidad colombiana, contra quien pesa una notificación roja de Interpol tras ser acusado de un homicidio ocurrido en septiembre de 2021 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

Al respecto, el comisario Mario Vásquez del departamento Policía Internacional, indicó que la captura del sujeto se concretó “gracias a un trabajo de análisis criminal que se efectúa en los sectores que concentran mayor tipo de delitos”. Así, en el marco de una fiscalización realizada por la policía civil en la referida zona de la capital, se logró individualizar al ciudadano extranjero.

“Tras manifestar su identidad y efectuar las consultas en los sistemas institucionales, se detectó que registra una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado”, sostuvo la autoridad policial, quien relevó que la orden fue emanada de la Corte Suprema chilena, tras un requerimiento de la justicia brasileña.

Por su parte, el comisario Edgardo del Valle, jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Chile, indicó que el detenido -que cuenta con un amplio prontuario- mantenía desde 2023 una notificación roja de Interpol, tras un requerimiento de la justicia brasileña por homicidio calificado.

“Se le busca por un homicidio en la vía pública, en el año 2021, cuando en compañía de otro individuo dieron muerte a dos personas con arma blanca”, señaló Del Valle.

