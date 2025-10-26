Homicidio en cancha de fútbol en Nacimiento: víctima fue agredida con un arma cortante

Un hombre murió la tarde de este sábado luego de ser atacado con un arma cortante en una cancha de fútbol ubicada en la avenida Estación, en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío.

Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho se produjo en medio de una agresión que está siendo investigada por la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, cuyos funcionarios concurrieron al lugar tras una instrucción del Ministerio Público.

“A raíz de una solicitud del Ministerio Público, se acudió hasta Nacimiento, conforme en que en una chancha e futbol ubicada en la avenida Estación, un hombre fue agredido con un arma cortante lo que le causó la muerte, realizándose el trabajo del sitio del suceso”, informó el comisario Samuel López, de la BH de Los Ángeles.

En ese sentido, López indicó que “el imputado fue detenido en flagrancia en cuanto acontecieron los hechos, y está a la espera de su control de detención respectivo”.