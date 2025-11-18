PDI investiga hallazgo de cuerpo femenino calcinado y sin piernas en predio de San Antonio

Esta jornada fue hallado el cuerpo de una mujer en un sector rural de la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso, el cual se encontraba calcinado y sin sus extremidades inferiores.

El hallazgo de los restos, correspondientes a una mujer de cerca de 40 años, se realizó en un predio cercano a la toma El Boldo, en el camino viejo a Cartagena.

Al respecto, el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de San Antonio, comisario Luis Quiroz, sostuvo que “los primeros antecedentes dan cuenta de que el cuerpo se encuentra calcinado, por lo que se está trabajando en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim)”.

Esto, con el fin de realizar el levantamiento de las evidencias del sitio del suceso y entrevistar a testigos para establecer las circunstancias en que se produjo el deceso de la víctima.

Por su parte, el fiscal Ricardo Méndez agregó que se trata del “hallazgo de una mujer de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo se encontraba calcinado y además sin sus extremidades inferiores”.

Añadió que el cuerpo de la víctima, además, presentaba señales de violencia atribuibles a terceras personas, incluyendo “lesiones contusas, fracturas en la zona occipital y temporal derecha de cráneo”.