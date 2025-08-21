PDI precisa que 7 hinchas internados en Argentina también se mantienen en calidad de detenidos: cifra de aprehendidos aumenta a 105

En medio de las diligencias por la tragedia en el partido de Independiente versus Universidad de Chile en Argentina, la Policía de Investigaciones (PDI) aclaró que siete de los hinchas que se encuentran internados también están en calidad de detenidos, es decir, la cifra de chilenos aprehendidos aumenta a 105.

El agregado de la PDI en el país vecino, Ariel Alarcón, explicó que son 98 connacionales que se encuentran en la Cuarta Comisaría de Sarandi; 92 hombres y 6 mujeres. A esta cifra se suman siete chilenos hospitalizados debido a las lesiones provocadas por barristas de Independiente.

Respecto a la liberación de los hinchas, el detective explicó que están a a la espera de las diligencias de la fiscalía argentina, mientras tanto se mantendrán recluidos en la comisaría.

“Hasta el minuto lo que se tiene como información de parte del Ministerio Público es que van a permanecer acá durante el día a propósito de que ese Ministerio Público, junto con la policía de la Provincia de Buenos Aires con la cual estamos cooperando, pueda reunir las pruebas necesarias para imputarle o no los eventuales delitos", precisó.

Asimismo, indicó que los chilenos “no tienen ningún impedimento de abandonar el país sin perjuicio de que si son imputadost ienen que seguir el proceso penal acá”.