Peaje a luca y restricción de camiones: plan de contingencia en las carreteras para este fin de semana largo

Según las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) este fin de semana más de 422 vehículos saldrán de la Región Metropolitana (RM) por el feriado religioso del 15 de agosto, con motivo de la Asunción de la Virgen.

En ese contexto, la ministra del MOP, Jessica López, anunció que se adoptarán medidas en las carreteras concesionadas, para hacer frente a la masiva salida de vehículos.

En detalle, el plan de contingencia contempla el periodo desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto. En total, se espera que salgan de la RM 422.169 vehículos y que retornen 414.314.

De acuerdo a las proyecciones, se espera que los flujos de salida se concentren el jueves 14, con alrededor de 140 mil vehículos y el viernes 15 de agosto, con poco más 126 mil. El retorno se focalizaría el domingo 17, con una proyección de 142 mil vehículos.

En cuanto a los horarios, se estima que los mayores flujos se producirán el jueves 14 de agosto, entre las 16:00 y 22:00 horas, el viernes 15 de agosto, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en la salida, y el domingo 17 de agosto, a partir de las 14:00 horas.

Plan de contingencia

En detalle, el jueves 14 de agosto habrá restricción de camiones , entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 68 Santiago-Valparaíso, en la Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos y en la Ruta 5 Sur Santiago-Talca.

Además, habrá “peaje a luca”, entre las 07:00 y 13:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68 y en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Dichas medidas se repetirán el viernes 15 de agosto, en las mismas rutas. La restricción de camiones aplicará entre las 09:00 y las 15.00 horas y el peaje a mil pesos entre las 07:00 y 10:00 horas.

Para el retorno del domingo 17 de agosto, habrá restricción de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso y en la Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos.

Además, se aplicará peaje a luca, entre las 07:00 y 13:00 horas, en los peajes de Lo Prado y Zapata, en la Ruta 68, y en Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Considerando el alto flujo vehicular, la ministra López anunció que las sociedades concesionarias reforzarán sus recursos, para “apoyar rápidamente” a los automovilistas en caso de emergencias.

En este sentido, detalló que habrá 19 ambulancias, 39 móviles de asistencia vial y 45 grúas distribuidas en las distintas carreteras.