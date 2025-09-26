Perro policial fue clave: Carabineros incauta arma y droga en fiscalización a bus interurbano en Lampa

A la altura del kilómetro 26 de la Ruta 5 Norte, personal de la Tenencia Carreteras Lampa de Carabineros realizó un procedimiento con apoyo de funcionarios del Grupo de Adiestramiento Canino de la institución policial, logrando la detención de un individuo con droga y un arma de fuego.

Un carabinero guía junto a su ejemplar canino “Galilea del Emblema Verde”, ejecutó en el procedimiento un control preventivo en un bus interurbano.

En medio de la fiscalización, el can policial marcó positivo a un pasajero.

Al realizar la inspección, se constató que el sujeto mantenía en su chaqueta un moledor con restos de cannabis sativa y, en una mochila, una pistola con cargador y una munición lista para el disparo.

El individuo fue detenido en el lugar, quedando imputado por infracción a la Ley de drogas y a la Ley sobre control de armas y explosivos.