Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Personal de Carabineros concretó la detención de tres menores que robaron un vehículo, atropellaron a un funcionario policial en su huida y terminaron siendo capturados al intentar escapar a pie tras estrellar el vehículo.

Se trata de hechos que tuvieron lugar la noche de este domingo en el barrio Puerto de Valparaíso.

Poco antes de las 22.00 horas, los detenidos atacaron a una familia que estacionaba en la calle Altamirano.

Uno de ellos con un arma de fuego corta y otro con un arma blanca, intimidaron al conductor para quitarle el vehículo. Los sujetos golpearon al hombre con la empuñadura del arma de fuego en la cabeza y le quitaron su teléfono celular.

Luego, abordaron el automóvil e iniciaron su intento de escape.

Personal que realizaba patrullajes preventivos fue alertado de la situación e inició el seguimiento de los menores.

En la intersección de Altamirano con Antonio Varas, un carabinero que prestaba apoyo al procedimiento realizó señales al vehículo para que lo detuvieran, sin embargo, fue embestido y terminó en el suelo lesionado.

Ante esta acción, dos uniformados hicieron uso de sus armas de servicio y dispararon hacia el vehículo, sin evitar que los menores continuaran con su huida.

Posteriormente, en Altamirano, frente a la Plaza Aduanas, los sujetos perdieron el control del automóvil, chocando contra un paradero de locomoción colectiva.

Fueron detenidos luego de descender del vehículo para continuar su huida a pie.

El dueño del vehículo fue trasladado al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de Colón para ser atendido por lesiones de carácter leve.

El carabinero, en tanto, fue derivado desde ese recinto hasta el Hospital Van Buren. Su diagnóstico es carácter reservado, aunque se mantendría fuera de riesgo vital.