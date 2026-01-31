SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Persecución por robo frustrado en Santiago termina con choque en San Miguel: tres sujetos fueron detenidos

    El vehículo en el que se transportaban los antisociales colisionó con un automóvil municipal. No se reportaron heridos de gravedad.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz

    Una persecución tras un robo frustrado a un local comercial en la comuna de Santiago, ocurrido durante la madrugada de este sábado, culminó con un choque entre el vehículo de los asaltantes y otro de seguridad municipal en San Miguel, Región Metropolitana.

    Según explicó el capitán Juan Marcelo Fredes, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Sur, el hecho se origina alrededor de las 01.13 horas en calle Brasil, cuando “tres individuos intentan entrar a un local comercial, situación que es alertada por personal municipal de la comuna”.

    Tras frustrar el robo, se inició un seguimiento que culminó en calle El Llano Subercaseaux con Salesianos, en San Miguel, donde ocurre un choque entre el vehículo en el cual transitaban los individuos y un vehículo municipal.

    Tras esto, el funcionario policial informó que se concretó la detención de tres sujetos de nacionalidad chilena, que corresponden a adultos con antecedentes por distintos tipos de robos.

    Respecto a posibles heridos, Fredes señaló que “los funcionarios municipales no mantienen lesiones” y que “los detenidos mantendrían algunas de carácter leve”.

