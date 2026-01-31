Sujetos armados disparan contra inspectores municipales en Estación Central y huyen del lugar

Un ataque armado contra inspectores municipales se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Estación Central, luego de que dos individuos descendieran desde un vehículo y efectuaran múltiples disparos contra personal municipal que realizaba labores de patrullaje.

Según informó el mayor de Carabineros, Manuel Carvacho, el hecho ocurrió cerca de las 05.30 horas, cuando inspectores municipales fueron alertados por transeúntes sobre un vehículo gris que estaría cometiendo ilícitos en la comuna. Tras iniciar un patrullaje, los funcionarios localizaron el automóvil en una intersección del sector.

“Dos individuos descienden de este vehículo gris, los dos armados, vestidos de negro, con placas similares a la PDI, y efectúan a lo menos once disparos en contra del personal municipal”, señaló el oficial.

Producto del ataque, el vehículo municipal resultó con impactos balísticos, aunque no se registraron personas lesionadas. “ Al momento no los mantenemos lesionados , solamente serían los impactos balísticos en el vehículo municipal”, indicó el mayor Carvacho.

Respecto a los agresores, el oficial precisó que los disparos fueron realizados por los mismos sujetos que descendieron del automóvil, quienes posteriormente se dieron a la fuga, “por lo cual se están realizando las diligencias investigativas para dar con su paradero”, agregó.

En el lugar se levantaron evidencias balísticas. “Se encuentran algunas vainas percutadas, que al parecer son de nueve milímetros y punto cuarenta y cinco”, detalló el mayor de Carabineros.

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales, mientras que también se están revisando cámaras de seguridad del sector para esclarecer la dinámica del ataque y ubicar a los responsables.