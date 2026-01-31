SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Funcionarios de la PDI abaten a un asaltante y dejan a otro herido tras intento de robo en Puente Alto

    Dos detectives fueron abordados por un grupo de sujetos cuando esperaban un vehículo de aplicación. Uno de los atacantes murió en el lugar y otro permanece hospitalizado.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz

    Un delincuente fallecido y otro herido dejó un intento de asalto contra dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), ocurrido la noche del viernes en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se registró cerca de las 23.00 horas en la intersección de Juan de Dios Malebrán con Los Castaños, cuando los detectives esperaban un vehículo de aplicación para trasladarse a otro sector de la capital.

    En ese momento, un automóvil con cuatro ocupantes se detuvo en el lugar y dos de ellos descendieron para abordar a los funcionarios, tratando de extraer una arma de sus vestimentas

    Frente a esto, según explicó el fiscal José Manuel Mac-Namara, los funcionarios “repelen este ataque con su arma de servicio, hiriendo a uno —el que fallece— y a un segundo que fue trasladado a una unidad hospitalaria”.

    En ese sentido, el sujeto herido fue llevado por los propios funcionarios hasta el Hospital Sótero del Río, donde permanece internado. Los otros dos involucrados lograron huir, uno en el vehículo y otro a pie.

    Respecto al armamento de los atacantes, el persecutor indicó que en el sitio del suceso se encontró un destornillador, sin descartar que los demás involucrados portaran otros elementos. Además, se realiza el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad para identificar la camioneta roja en que escaparon dos de los sujetos.

    Ambos detectives resultaron sin lesiones. Por instrucción del Ministerio Público, personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quedó a cargo de las pericias para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero del resto de los implicados.

    Funcionarios de la PDI abaten a un asaltante y dejan a otro herido tras intento de robo en Puente Alto
