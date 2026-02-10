Perú expulsa a venezolano detenido por homicidio en Quilicura

Perú expulsó a un sujeto de nacionalidad venezolana identificado como Antonio José Carpintero Rodríguez, tras su detención en el marco de un trabajo coordinado con detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), la Oficina Central Nacional Interpol Santiago de la institución y la Policía Nacional de Perú (PNP).

El sujeto de 31 años era buscado por su presunta responsabilidad en un homicidio en la Región Metropolitana.

Carpintero habría dado muerte a un chileno de 36 años, en horas de la noche del 15 de noviembre del 2025, en la intersección de calles Lo Bascuñán con Presidente Ramón Barros Luco, en Quilicura.

La subinspectora Javiera Argel de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que en el proceso investigativo se estableció que la víctima, mientras se encontraba cuidando vehículos, fue atacada con un arma cortante por el imputado apodado el Ñaja en una disputa por control territorial.

El comisario Enrique Gutierrez, de Interpol Santiago , indicó que en base al trabajo y análisis se determinó que el imputado, a los días de cometido el delito abandonó el territorio nacional por un paso no habilitado, siendo posicionado en Perú.

Con esa información se efectuaron las coordinaciones para la obtención de la respectiva Notificación Roja y que fuera detenido por policías peruanos.

Finalmente, el imputado fue expulsado hacia Chile, por lo que los funcionarios de la PDI lo recibieron y lo pusieron a disposición de un tribunal para el control de su detención.