SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    En medio de la emergencia que golpea a la localidad de Inca del Oro en la Región de Atacama, comenzó la aplicación de Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a los damnificados.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El director regional de Senapred, Roberto Muñoz, analiza con diversas autoridades las consecuencias del evento climático.

    A raíz de las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas que mantienen a la comuna de Diego de Almagro en la Región de Atacama con alerta amarilla, la senadora Yasna Provoste (DC) solicitó al gobierno declarar emergencia comunal debido a los daños del evento meteorológico.

    De acuerdo a antecedentes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en la localidad de Inca de Oro ya hay 240 personas afectadas y 60 albergadas en las dependencias de Bomberos por las intensas lluvias.

    Asimismo, se reportaron 195 clientes afectados por interrupción de suministro de agua potable y 182 clientes afectados por interrupción de suministro eléctrico en Inca del Oro. Además, la conectividad en Ruta C-17 se encuentra interrumpida producto de una remoción en masa, entre los kilómetros 65 al 70.

    De acuerdo al documento firmado por Provoste -y dirigido al ministro del Interior, Álvaro Elizalde- se solicita la declaración de estado de emergencia comunal para activar recursos extraordinarios del Estado, acelerar procesos de ayuda, reforzar la coordinación interinstitucional, disponer apoyo logístico inmediato y anticipar medidas de evacuación temprana.

    Adicionalmente, Provoste solicitó una evaluación de daños y despliegue institucional de Senapred, Fuerzas Armadas, Carabineros, Vialidad, Obras Públicas, Salud y otros servicios públicos para apoyar a los afectados por la emergencia en terreno.

    En tanto, el alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya, confirmó en radio Nostálgica que desde este martes equipos especializados se trasladaron a la zona para iniciar el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a los damnificados.

    Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos o derrumbes es moderada en precordillera y alta en cordillera.

    El director regional de Senapred Atacama, Roberto Muñoz, sostuvo que “las precipitaciones ha han declinado, se mantienen en la precordillera y en sectores aledaños. Ahora estamos trabajando junto a los municipios para recuperar las zonas afectadas”.

    Más sobre:SenapredEmergenciaRegión de AtacamaDiego de AlmagroInca del Oro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    UDI solicitará comisión investigadora ante controversia por cable submarino chino

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors
    El Deportivo

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio