Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

A raíz de las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas que mantienen a la comuna de Diego de Almagro en la Región de Atacama con alerta amarilla, la senadora Yasna Provoste (DC) solicitó al gobierno declarar emergencia comunal debido a los daños del evento meteorológico.

De acuerdo a antecedentes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en la localidad de Inca de Oro ya hay 240 personas afectadas y 60 albergadas en las dependencias de Bomberos por las intensas lluvias.

Asimismo, se reportaron 195 clientes afectados por interrupción de suministro de agua potable y 182 clientes afectados por interrupción de suministro eléctrico en Inca del Oro. Además, la conectividad en Ruta C-17 se encuentra interrumpida producto de una remoción en masa, entre los kilómetros 65 al 70.

De acuerdo al documento firmado por Provoste -y dirigido al ministro del Interior, Álvaro Elizalde- se solicita la declaración de estado de emergencia comunal para activar recursos extraordinarios del Estado, acelerar procesos de ayuda, reforzar la coordinación interinstitucional, disponer apoyo logístico inmediato y anticipar medidas de evacuación temprana.

Adicionalmente, Provoste solicitó una evaluación de daños y despliegue institucional de Senapred, Fuerzas Armadas, Carabineros, Vialidad, Obras Públicas, Salud y otros servicios públicos para apoyar a los afectados por la emergencia en terreno.

En tanto, el alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya, confirmó en radio Nostálgica que desde este martes equipos especializados se trasladaron a la zona para iniciar el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a los damnificados.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos o derrumbes es moderada en precordillera y alta en cordillera.

El director regional de Senapred Atacama, Roberto Muñoz, sostuvo que “las precipitaciones ha han declinado, se mantienen en la precordillera y en sectores aledaños. Ahora estamos trabajando junto a los municipios para recuperar las zonas afectadas”.