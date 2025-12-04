VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    No hubo resultados en trabajo realizado junto a la fosa existente. Están pendientes labores de excavación en el sector del camping del sitio y un tercer lugar que no se ejecutó rastreo en una campaña anterior.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, ha estado encabezando diligencias de ubicación de restos de detenidos desaparecidos en la localidad de Pisagua, en la comuna de Huara, Región de Tarapacá.

    “Se están haciendo varias diligencias en Iquique y, fundamentalmente, en Pisagua relacionadas tanto con el Plan de Búsqueda como con la tramitación de las causas por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en dictadura”, explicó el ministro Troncoso.

    El juez precisó que “se estuvieron haciendo excavaciones en el sector aledaño a la fosa ya existente, toda vez que había algunos indicios a partir de imágenes de georradar de que podía haber restos de una segunda inhumación, lamentablemente con resultado negativo”.

    En la fosa aludida en el campamento de prisioneros se encontraron, en junio de 1990, restos de 19 víctimas y estuvo trabajando personal del Servicio Médico Legal (SML). Se desarrollaron labores de excavación y registro arqueológico y antropológico.

    Troncoso informó que están pendientes trabajos de excavación en el sector del camping de Pisagua y un tercer lugar de una campaña anterior.

    Asimismo, sostuvo que “hay varias diligencias de toma de declaraciones que se van a realizar tanto en la ciudad de Iquique como en Alto Hospicio y Pozo Almonte”.

    En forma paralela, personal del equipo de reacción táctica de la Policía de Investigaciones (PDI) está realizando indagaciones en piques mineros, también vinculados con las actividades del Plan de Búsqueda.

    El juez Troncoso sostuvo “que ha sido una campaña con bastantes flancos abiertos, algunas veces con trabajos en paralelo y con la participación de distintas instituciones, más allá del Poder Judicial, como es la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, de Sernageomin y la Dirección de Vialidad”.

    “Ha sido importante mostrar el trabajo que se ha estado realizando, en que se han invertido los recursos del Plan de Búsqueda, cuáles son los sitios que han podido ser descartados en la localidad de Pisagua, que han sido varios, porque ha habido varias diligencias durante el año que han permitido descartar sitios que estaban señalados como posibles inhumaciones ilegales y dar con esto cierre a ciertas indagaciones y mayor tranquilidad a las familias de las víctimas”, destacó Troncoso.

    En medio de las diligencias, el lunes 1 de diciembre, el equipo de trabajo recibió la visita in situ del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, que llegó para interiorizarse sobre las diligencias y, además, reunirse con familiares de las víctimas, que asisten diariamente a observar los movimientos que se llevan a cabo.

