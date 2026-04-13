SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Poco espacio para la agenda propia: el íntimo balance de Arzola a su primer mes a cargo del Mineduc

    El asesinato de una inspectora en Calama ha marcado los primeros pasos de la gestión de la ingeniera comercial a la cabeza del Ministerio de Educación, lo que obligó a modificar los planes iniciales y le quitó el relato que había logrado instalar al inicio, el de una cartera con un serio déficit presupuestario.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    La ministra de Educación María Paz Arzola RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En el círculo más íntimo de la ministra de Educación, María Paz Arzola, la evaluación general es que en este primer mes de administración han tenido poco espacio para implementar la agenda que traían, como primera infancia, foco en educación parvularia y en los aprendizajes.

    Primero, explican puertas adentro, por el déficit presupuestario que asevera haber encontrado la nueva administración, situación que se tomó la discusión los primeros días, pero que rápidamente pasó a segundo plano por lo que terminó de torcer el debate público: el crimen de la inspectora en Calama del 27 de marzo se tomó la agenda e hizo acelerar propuestas de ley que pretendían trabajarse con más calma.

    Y es que si bien la violencia escolar fue parte de los temas que durante la campaña se prometieron abordar, el homicidio al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta aceleró las cosas para Arzola y su gente: reordenó todo y obligó a cambiar incluso el relato para intentar tomar el control de la discusión, considerando además el efecto imitación que el episodio ha tenido. “Ha sido un primer mes de apagar incendios más que de gestión”, resumen en el entorno de la secretaria de Estado.

    Lo que mejor grafica esto, dicen en las entrañas de la cartera, fue el veloz ingreso la semana pasada de dos proyectos de ley -endurecimiento de penas y mayores herramientas de revisión-, los que, reconocen las mismas fuentes, tienen ciertas incongruencias de redacción por la premura con la que tuvieron que ver la luz.

    Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), analizó hace poco en La Tercera sobre este tema que “las autoridades, que están recién incorporándose, se encuentran con que estas situaciones son más complejas de lo que pudieron haber imaginado, (aunque) tampoco cuentan con más herramientas para hacer más de lo que están haciendo”.

    Como sea, los proyectos de ley -penas más duras, y más control a través de Escuelas Protegidas- quedaron, respectivamente, a cargo de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la propia Arzola.

    En el entorno de esta última se comenta que como la exfiscal ha vivido semanas difíciles y está “débil”, el Ejecutivo la está intentando apuntalar con esta agenda de seguridad en colegios, en compañía de una Arzola que en el Congreso no genera anticuerpos. “Sería penoso que por salvar a una terminen hundiendo a la otra”, señalan cercanos a la ingeniera comercial, apuntando a que hay temor con que el difícil presente de su par de Seguridad podría arrastrarla.

    En línea con ello, en el oficialismo ya se van sacando las primeras conclusiones sobre los ministros y de Arzola se señala que tiene un perfil más bajo y mucho menos político que otros titulares de Educación, lo que le ha jugado en contra en un primer posicionamiento en el Congreso, aunque con una valoración positiva de sus alocuciones en torno a la violencia escolar.

    En los partidos que sostienen al gobierno, en todo caso, saben que más allá de eso su principal desafío será lograr la tramitación de Escuelas Protegidas, el proyecto que quedó a cargo del Mineduc. “Es su primera prueba en serio en el Congreso”, resumen.

    La ministra Arzola señala que “luego de visitar Calama para estar con la comunidad escolar, hemos estado trabajando en medidas intersectoriales, entre las cuales se incluye la tramitación del proyecto de ley Escuelas Protegidas, que busca responder urgentemente a la demanda de las comunidades por mayor seguridad”.

    El ingreso de este proyecto, añade, “coincide con el inicio de nuestro trabajo legislativo. Aquí hemos visto un interés y acogida que apreciamos. Tanto en la Cámara como en el Senado, e independiente de las legítimas diferencias, hemos visto una buena disposición y apertura al diálogo por parte de los parlamentarios. En ese sentido esperamos profundizar esa relación y dar celeridad a las urgencias legislativas en materia de educación”.

    En tal sentido, los equipos de Arzola, hasta aquí, han tenido como principales interlocutores en el Parlamento a los presidentes de las comisiones de Educación tanto de la Cámara como del Senado, ambos aliados políticos: los UDI Sergio Bobadilla y Gustavo Sanhueza, respectivamente.

    Este último dice valorar el inicio de la gestión de la ministra: “Se ha visto una disposición muy clara a enfrentar los desafíos del sistema y a retomar una agenda prioritaria para el país. Además, ya ha estado presente en ambas comisiones, lo que da cuenta de una señal de coordinación y una hoja de ruta que tiene plenamente identificada”.

    A través de Bobadilla y Sanhueza se han comenzado a hacer las primeras articulaciones sobre las propuestas de ley. Eso, en todo caso, no ha obstado de encontrar, según reseñan en el entorno de la ministra, buena disposición en parlamentarios de la oposición, como Raúl Soto (PPD) o Jaime Mulet (FREVS).

    “En este primer mes hemos escuchado distintos enunciados e ideas en múltiples frentes -como SAE, SLEP, gratuidad, CAE o violencia en espacios educativos - pero este listado de anuncios no equivale todavía a una hoja de ruta”, cree Gonzalo Muñoz, académico UDP y exjefe de la División de Educación General del ministerio. Y añade: “Mi visión es que ni el programa de gobierno ni este primer mes permiten apreciar con claridad cuál será el plan para mejorar la educación en este período, cuáles serán las metas y las prioridades concretas al respecto”, apuntando además a que el recorte definitivo que se haga al sector “debería ser algo que preocupe a todo el sistema educativo”.

    En el mundo experto, además, la gestión de Arzola ha puesto especial énfasis en la iniciativa “Directores para Chile”, instancia de encuentro de directores de colegios que ya lleva tres reuniones en las regiones Metropolitana, del Biobío y Valparaíso, donde se extraen ideas para luego intentar materializarlas en políticas públicas.

    “En este primer mes destacamos la posibilidad de trabajar en terreno, escuchando a quienes están ahí donde ocurren las cosas. Hemos visitado escuelas que reflejan las diferentes realidades del país, de manera de identificar las necesidades específicas que estas enfrentan. Con el propósito de avanzar en poner al ministerio al servicio de la educación y reducir la sobrecarga administrativa, iniciamos un espacio de diálogo nacional donde hemos podido recoger las inquietudes y propuestas de más de 300 directores escolares, encuentros que seguiremos realizando en todo el país. También nos hemos reunido con decenas de alcaldes y hemos recibido sus distintas miradas sobre cómo pueden seguir aportando a la educación pública”, se extiende al respecto la propia Arzola.

    El primer mes de la ministra Arzola ha sido positivo, ha desplegado una agenda basada fuertemente en el contacto directo con escuelas y en conocer de cerca las dificultades de los colegios, y ha desplegado un conjunto de iniciativas que apuntan a poner al Mineduc al servicio de los aprendizajes”, asevera, por su parte, el exministro de Educación Raúl Figueroa, quien se extiende y suma que “es evidente que la lamentable situación de Calama alteró su planificación inicial. Y creo que es importante hacerse cargo de los problemas de seguridad de los establecimiento y es evidente que hay que conectar con esos problemas, pero es importante separar agendas: que sea Seguridad la que tome esa agenda específica para que el Mineduc pueda continuar desplegando con fuerza su propósito inicial y que la agenda de fondo de educación se pueda seguir desplegando”.

    Más sobre:EducaciónMaría Paz ArzolaMineducMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    Lo más leído

    1.
    Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

    Dorothy Pérez dictamina que Tesorería sí puede ir tras deudas CAE y evalúa incluir las acciones de cobranza en la planificación de auditorías

    2.
    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    3.
    Los amplios brazos de Miguel Concha para cobijar en Peñalolén a exfuncionarios clave del gobierno de Boric

    Los amplios brazos de Miguel Concha para cobijar en Peñalolén a exfuncionarios clave del gobierno de Boric

    4.
    Luis Maldonado recurre a la corte con un amparo económico para frenar su salida del Conservador de Santiago

    Luis Maldonado recurre a la corte con un amparo económico para frenar su salida del Conservador de Santiago

    5.
    Cadem: 52% piensa que el gobierno del Presidente Kast ha sido peor de lo que esperaba

    Cadem: 52% piensa que el gobierno del Presidente Kast ha sido peor de lo que esperaba

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”
    Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores
    Negocios

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Corte Suprema da pie atrás a fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo
    El Deportivo

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Al lado de Carlos Alcaraz y Armand Duplantis: el prestigioso premio al que postula la fundación chilena Fútbol Más

    La moderación de Lucas Cepeda tras su primera anotación en Europa: “Tengo que ir paso a paso, no he logrado nada”

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú
    Mundo

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    La juventud húngara celebra el fin de la era Orbán

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones