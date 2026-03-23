Por “cirugía exprés”: PNL anuncia que impulsará acusación constitucional contra exministra Aguilera

El diputado y presidente de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, anunció este lunes que la colectividad impulsará una acusación constitucional en contra de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, por la cirugía que se le realizó su madre en el sistema público.

Esto luego de que la Contraloría General de la Republica (CGR) determinara, a través de un informe, que hubo gestiones telefónicas desde el Ministerio de Salud, específicamente del entonces jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera, que habrían influido en la celeridad del procedimiento médico.

“Nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra y hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente. Ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusarla”, adelantó el parlamentario, en un punto de prensa de la colectividad.

“Esto es por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, en caso de no haber estado al tanto, de denunciar a su asesor por haber incumplido sus deberes constitucionales, al dar prioridad a su madre por sobre personas que estaban antes en la lista de espera y requerían atención médica”, explicó.

En la misma línea, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, enfatizó la gravedad del caso. “No olviden que se murió una persona. Nosotros también estamos atentos a que la Fiscalía haga su trabajo. Aquí murió una persona porque se levantó un teléfono y se saltó una lista de espera; esto no es menor”, recalcó.

Los hechos por los que acusan a la ministra se remontan a la mañana del 23 de diciembre, cuando la madre de la extitular de salud ingresó de urgencias al Hospital del Salvador por una fractura de cadera de la que fue operada diez horas después de su ingreso.

La polémica puso a la exministra Aguilera en el ojo del huracán por una eventual atención preferente, situación que explotó definitivamente luego de que se diera a conocer que el jefe de asesores de la cartera habría llamado para advertir anticipadamente la llegada de la paciente, lo que derivó en coordinaciones internas.