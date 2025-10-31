Por liderazgo mundial en acción climática: Coyhaique representará a Chile en encuentro de líderes locales de América Latina

Coyhaique, comuna de la Región de Aysén, fue elegida para representar a Chile en el Foro de Líderes Locales de América Latina, organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

En esta instancia los líderes locales de América Latina se reunirán por su liderazgo mundial en acción climática.

La comuna fue seleccionada por sus avances en políticas de sostenibilidad, recuperación de espacios naturales y desarrollo urbano con enfoque ecológico , consolidándose como una de las experiencias más destacadas de la región en materia de acción climática desde los territorios.

El encuentro se realizará el próximo 5 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil, donde el alcalde Carlos Gatica expondrá ante representantes de toda América Latina sobre cómo las estrategias locales pueden contribuir de manera concreta a la conservación de los ecosistemas y al fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático.

Desde el municipio señalaron que “Coyhaique represente a Chile en este foro es una señal de que las transformaciones reales están ocurriendo desde las regiones. Nuestro trabajo ha demostrado que es posible impulsar desarrollo, innovación y conservación desde una mirada territorial y comunitaria”.

El Foro de Líderes Locales busca destacar iniciativas que integran la agenda climática global con la acción local , promoviendo la cooperación entre ciudades, organismos internacionales y el mundo científico.

Coyhaique, la comuna de turismo sostenible

La participación de Coyhaique en el Foro de Líderes Locales en Brasil se suma a las iniciativas que buscan proyectar a la comuna como referente nacional en turismo, sostenibilidad y desarrollo urbano.

Esta semana, desde el municipio informaron que la capital regional lanzó el Concurso Nacional de Arquitectura “Obra de Confianza Centenario” en el Centro Cultural La Moneda, invitando a arquitectos de todo el país a diseñar una torre-mirador de entre 40 y 50 metros que simbolice el futuro de la Patagonia.

Esto se suma al éxito del Trail Running Coyhaique, que reunió a cientos de deportistas de Chile y el extranjero, posicionando a la ciudad como destino de naturaleza, deporte y cultura.