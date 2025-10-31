Quiebre en Arcade Fire: Win Butler y Régine Chassagne anuncian separación y el destino de la banda
Los líderes de Arcade Fire, Win Butler y Régine Chassagne, anunciaron el fin de su matrimonio tras 22 años juntos. La separación generó inquietud entre los fanáticos sobre el futuro de la banda, sin embargo el comunicado difundido en redes sociales entregó información respecto a su continuidad.
Una publicación en el Instagram oficial de Arcade Fire dio a conocer la noticia sobre el quiebre al interior de la banda canadiense. Durante la tarde del viernes se compartió el anuncio de que Win Butler y Régine Chassagne ponían fin a su matrimonio de 22 años.
Ambos se casaron en 2003, dos años después de que Butler y Josh Deu formaran Arcade Fire. Un año más tarde, la agrupación lanzó su primer álbum, Funeral (2004), que los catapultó a la fama internacional. La pareja también comparte un hijo.
“Después de un largo y querido matrimonio, Win y Régine han decidido separarse”, se lee en la publicación. “Siguen queriéndose, admirándose y apoyándose mutuamente mientras crían juntos a su hijo”.
¿Qué pasará con Arcade Fire?
La banda lanzó recientemente su álbum Pink Elephant en mayo de 2025, marcando el regreso de Arcade Fire tras la polémica que envolvió a Butler en 2022, cuando fue acusado de abuso y conducta sexual inapropiada por cuatro personas de entre 18 y 23 años. Entre las denuncias se mencionaban agresión sexual, mensajes no deseados y solicitudes de videos explícitos.
En ese momento, el vocalista aseguró que todos los encuentros fueron consensuados y calificó como un error sugerir lo contrario, aunque se disculpó “con cualquiera a quien haya lastimado con mi comportamiento”.
Por su parte, Régine Chassagne defendió a su esposo en ese entonces, afirmando: “(Él) nunca ha tocado, ni tocaría jamás, a una mujer sin su consentimiento, y estoy segura de que nunca lo hizo. Se ha perdido y ha encontrado el camino de regreso. Lo amo y amo la vida que hemos creado juntos”.
A pesar de haber puesto fin a su matrimonio, el comunicado oficial dejó tranquilos a los fanáticos: ambos seguirán trabajando juntos. “Su vínculo como almas creativas perdurará, al igual que Arcade Fire”, concluye el mensaje.
