Quiebre en Arcade Fire: Win Butler y Régine Chassagne anuncian separación y el destino de la banda

Una publicación en el Instagram oficial de Arcade Fire dio a conocer la noticia sobre el quiebre al interior de la banda canadiense. Durante la tarde del viernes se compartió el anuncio de que Win Butler y Régine Chassagne ponían fin a su matrimonio de 22 años.

Ambos se casaron en 2003, dos años después de que Butler y Josh Deu formaran Arcade Fire. Un año más tarde, la agrupación lanzó su primer álbum, Funeral (2004), que los catapultó a la fama internacional. La pareja también comparte un hijo.

“Después de un largo y querido matrimonio, Win y Régine han decidido separarse”, se lee en la publicación. “Siguen queriéndose, admirándose y apoyándose mutuamente mientras crían juntos a su hijo”.

¿Qué pasará con Arcade Fire?

La banda lanzó recientemente su álbum Pink Elephant en mayo de 2025, marcando el regreso de Arcade Fire tras la polémica que envolvió a Butler en 2022, cuando fue acusado de abuso y conducta sexual inapropiada por cuatro personas de entre 18 y 23 años. Entre las denuncias se mencionaban agresión sexual, mensajes no deseados y solicitudes de videos explícitos.

En ese momento, el vocalista aseguró que todos los encuentros fueron consensuados y calificó como un error sugerir lo contrario, aunque se disculpó “con cualquiera a quien haya lastimado con mi comportamiento”.

Por su parte, Régine Chassagne defendió a su esposo en ese entonces, afirmando: “(Él) nunca ha tocado, ni tocaría jamás, a una mujer sin su consentimiento, y estoy segura de que nunca lo hizo. Se ha perdido y ha encontrado el camino de regreso. Lo amo y amo la vida que hemos creado juntos”.

A pesar de haber puesto fin a su matrimonio, el comunicado oficial dejó tranquilos a los fanáticos: ambos seguirán trabajando juntos. “Su vínculo como almas creativas perdurará, al igual que Arcade Fire”, concluye el mensaje.