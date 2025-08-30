Por los 50 años de Metro de Santiago: realizan jornada con adultos mayores en Estación Central

Este viernes, Metro de Santiago realizó una jornada en el Mall Arauco Estación junto a más de 70 adultos mayores.

La actividad “Tejiendo Red” consistió en confeccionar rombos tejidos para conmemorar los 50 años de Metro de Santiago.

De acuerdo a la institución, la jornada convocó a tejedoras y tejedores de distintos clubes y talleres municipales.

Según Metro, la meta es lograr 8.000 rombos de 26 cms. de alto por 15 cms de ancho. La idea, de acuerdo a Metro, es armar rombos grandes que luego se convertirán en mantas que regalarán a recintos hospitalarios.

Esta actividad cuenta con el apoyo de la tienda RevesDerecho, quienes han dispuesto su red de tiendas para juntar y posteriormente armar los rombos.

Además, Metro hizo un llamado para que las personas se acerquen a las tiendas Revés Derecho durante el próximo lunes 1 y martes 2 de septiembre a dejar sus rombos tejidos , ya que el proyecto comenzará con la tarea unir los rombos.

Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, explicó que “esta actividad fue bautizada con el nombre “Tejiendo Red”, porque es una acción que nos reúne en torno al tejido, con la cual buscamos armar los rombos más grandes que posteriormente serán mantas para entregar a los bebés nacidos el 15 de septiembre en recintos hospitalarios con el apoyo de la Subsecretaría de la Niñez , misma fecha en la que Metro cumple 50 años".

Por la actividad, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señaló que “celebrar “Tejiendo Red” aquí, en la Estación de Trenes, es una forma de reivindicar el espacio público como lugar de encuentro. Nos enorgullece que desde aquí se lance un mensaje de unidad, colaboración y participación para todo Santiago”.

Por su parte, Francisco Sánchez, Gerente de Centros Comerciales de Parque Arauco División Chile, dijo que “creemos firmemente en el valor de estas alianzas público–privadas. Cuando instituciones como la Municipalidad de Estación Central, Metro de Santiago y Mall Arauco Estación, trabajan juntas, se generan espacios de encuentro que fortalecen la vida comunitaria y promueven el bienestar de las personas".