Por mujer que engañaba a damnificados: las recomendaciones del Minvu para evitar estafas asociadas a emergencias

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)se refirió al caso de la detención de una mujer acusada de liderar una red de estafas a familias que perdieron sus viviendas en los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

Desde la cartera advirtieron que es justamente en contextos de emergencia y reconstrucción cuando algunas personas suelen aprovecharse de la vulnerabilidad de las familias para ofrecer gestiones falsas, cobros indebidos o supuestas ayudas habitacionales a cambio de dinero.

Frente a esta situación, el ministro Carlos Montes insistió en el llamado “a no dejarse engañar, a desconfiar de cualquier cobro indebido y a utilizar exclusivamente los canales oficiales del Estado, para así resguardar el acceso justo y transparente a los beneficios habitacionales”.

La repartición estatal informó que todas las malas prácticas pueden ser denunciadas a través del sitio denuncia.minvu.cl.

Toda la información entregada por esos canales es confidencial y permite activar investigaciones internas y acciones legales cuando corresponda.

Cabe recordar que el Minvu opera como una “tercera línea” ante emergencias, actuando como el organismo técnico en la evaluación de daños en viviendas y obras del espacio público de su competencia, para la posterior recuperación habitacional y urbana, puntualizó la cartera.

Recomendaciones

Ningún funcionario del Minvu o el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) solicitará transferencias, pagos en efectivo ni depósitos a cuentas de terceros.

Ningún trámite realizado en Serviu tiene costo, por lo que cualquier cobro para supuestamente agilizar procesos es una señal de alerta.

Todo comité de vivienda debe contar con personalidad jurídica y toda Entidad Patrocinante debe estar registrada oficialmente en el Minvu.

La información oficial debe obtenerse solo a través de canales institucionales, en las redes sociales oficiales por teléfono en la plataforma Minvu Aló 600 901 11 11.

El Minvu elaboró una Guía para prevenir estafas y malas prácticas que está disponible en su sitio web.

También hizo recomendaciones en redes sociales la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Concepción de la Policía de Investigaciones (PDI), llamando a desconfiar de enlaces recibidos por correo o WhatsApp.