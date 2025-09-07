“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Desde el tradicional restaurante “El Hoyo”, en la comuna de Providencia, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dio inicio a su campaña de seguridad vial para las Fiestas Patrias 2025, bajo el lema “Por un 18 seguro”.

La iniciativa, liderada por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), busca reforzar el llamado a la responsabilidad individual frente al aumento de siniestros viales en este periodo.

El spot oficial de este año, titulado “Pueblito El Silencio”, alude a una localidad ficticia que crece con cada víctima fatal producto de la imprudencia en el tránsito. Las animitas —símbolo común en rutas chilenas— representan a los habitantes de este pueblo, que no deja de crecer si no se toman medidas reales de prevención.

El audiovisual, que comenzará a circular en medios desde el lunes 8 de septiembre, cuenta con una tonada interpretada por el actor y músico Daniel Muñoz,

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, subrayó la importancia de estas fechas en materia de seguridad vial, señalando que “son días en que lamentablemente aumenta el riesgo en las calles y carreteras. No queremos que más familias sufran pérdidas irreparables”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, explicó que, en el spot, “cada animita refleja una vida que ya no está, y nuestra misión es evitar que este pueblo siga creciendo”.

Hasta el 31 de agosto de este año, 1.023 personas han fallecido en siniestros viales a nivel nacional, lo que representa 67 muertes más que en 2024 a la misma fecha, con un alza del 7%. El año pasado, durante las celebraciones patrias, 70 personas perdieron la vida en las rutas del país.

Más de 500 operativos de fiscalización

El MTT, junto a Carabineros, SENDA, municipios y otros organismos, ha coordinado más de 530 operativos de fiscalización entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre, 200 de los cuales ya se realizaron en aeropuertos, centros comerciales y rutas de alto flujo.

Para la semana de Fiestas Patrias, se proyectan 330 operativos adicionales, con foco en terminales de buses, carreteras y zonas rurales, especialmente en el control del transporte público interurbano.

En ese sentido, el comandante Rodrigo Pérez, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, explicó que se reforzará la presencia en rutas del país.

Los controles se enfocarán en exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas, uso de sistemas de retención infantil y respeto a señalizaciones y normas del tránsito.