Caso de licencias médicas: Lidia Amarales renuncia a la Seremi de Salud de Magallanes

La Delegación Presidencial Regional de Magallanes informó de la renuncia de la Seremi de Salud, Lidia Amarales, por los antecedentes relativos a uso de una licencia médica cuando se desempeñaba como funcionaria de la Universidad de Magallanes.

Junto con ello, se anunció que Eduardo Castillo Vera, profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, asumirá como Seremi subrogante, función que ya desempeñó en una etapa anterior, dando continuidad a la gestión sanitaria regional con plena normalidad.

“Atendiendo los lineamientos establecidos por el Presidente de la República en relación con la probidad y el uso responsable de licencias médicas en la función pública, se informa a la comunidad que, con fecha 6 de octubre de 2025, la Dra. Lidia Amarales Osorio ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena”, señalaron en un comunicado.

“Durante los últimos días se han hecho públicos antecedentes relativos al uso de una licencia médica por parte de la Dra. Amarales en un cargo anterior, cuando se desempeñaba como funcionaria de la Universidad de Magallanes”, detallaron.

Esto luego de la difusión de un reportaje que abordó el uso de una licencia médica y un viaje al extranjero durante su gestión como directora del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes.

Desde la delegación añadieron que “ante este contexto, y con el propósito de resguardar el buen funcionamiento institucional y la confianza pública, la autoridad decidió poner su cargo a disposición”.

“Como Delegación Presidencial Regional, reiteramos nuestro compromiso con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad institucional, valores que guían el ejercicio de la función pública en todas sus instancias”, apuntaron.