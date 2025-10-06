SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso de licencias médicas: Lidia Amarales renuncia a la Seremi de Salud de Magallanes

Esto luego de la difusión de un reportaje que abordó el uso de una licencia médica y un viaje al extranjero cuando era funcionaria de la Universidad de Magallanes.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Rodrigo Santana

La Delegación Presidencial Regional de Magallanes informó de la renuncia de la Seremi de Salud, Lidia Amarales, por los antecedentes relativos a uso de una licencia médica cuando se desempeñaba como funcionaria de la Universidad de Magallanes.

Junto con ello, se anunció que Eduardo Castillo Vera, profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, asumirá como Seremi subrogante, función que ya desempeñó en una etapa anterior, dando continuidad a la gestión sanitaria regional con plena normalidad.

“Atendiendo los lineamientos establecidos por el Presidente de la República en relación con la probidad y el uso responsable de licencias médicas en la función pública, se informa a la comunidad que, con fecha 6 de octubre de 2025, la Dra. Lidia Amarales Osorio ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena”, señalaron en un comunicado.

“Durante los últimos días se han hecho públicos antecedentes relativos al uso de una licencia médica por parte de la Dra. Amarales en un cargo anterior, cuando se desempeñaba como funcionaria de la Universidad de Magallanes”, detallaron.

Esto luego de la difusión de un reportaje que abordó el uso de una licencia médica y un viaje al extranjero durante su gestión como directora del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI) de la Universidad de Magallanes.

Desde la delegación añadieron que “ante este contexto, y con el propósito de resguardar el buen funcionamiento institucional y la confianza pública, la autoridad decidió poner su cargo a disposición”.

“Como Delegación Presidencial Regional, reiteramos nuestro compromiso con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad institucional, valores que guían el ejercicio de la función pública en todas sus instancias”, apuntaron.

Más sobre:Seremi de SaludMagallanesLidia Amarales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Defensa de Sabaj ingresa recurso para revertir su remoción y cuestiona trato “desigual” en comparación a Ulloa

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

4.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro
Chile

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Caso de licencias médicas: Lidia Amarales renuncia a la Seremi de Salud de Magallanes

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento
Negocios

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay
El Deportivo

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática
Mundo

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile