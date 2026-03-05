Portaban droga y dinero falso: Carabineros detiene a dos sujetos por disparos en estacionamiento de supermercado de Maipú

Personal de Carabineros de Maipú detuvo la noche de este miércoles a dos sujetos vinculados a una denuncia por disparos en el estacionamiento de la sucursal de avenida Pajaritos de la cadena de supermercados Jumbo.

Los detenidos fueron sorprendidos por la policía uniformada escapando a pie con una pistola a fogueo, droga y dinero falso.

Se trata de dos hombres adultos, de 21 años y de nacionalidad chilena. En la revisión de las vestimentas de ambos, los uniformados que acudieron al lugar alertados por la denuncia de los disparos encontraron una pistola de fogueo, calibre 9mm, 230 gramos de marihuana y $180.000 en billetes falsos.

No hubo lesionados ni daños.

Tras el episodio, en la 25° Comisaría de Maipú se recibieron denuncias de personas que indicaron que fueron víctimas de robo frustrado de vehículo y de robo de accesorios de vehículo, en los estacionamientos del recinto comercial.

Si bien, la investigación preliminar posiciona a los detenidos en el momento y lugar de los disparos, se debe verificar su participación en esos robos.

La Fiscalía Occidente instruyó que personal especializado de Labocar y la SIP de la unidad policial realicen diligencias para aclarar los hechos y corroborar o descartar su participación en los otros delitos.