SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Listo para las Fiestas Patrias: después de dos años se inauguró ampliación del Aeropuerto de Santiago

Con una inversión de US$ 60 millones, el proyecto cuenta con 104 counters, 50 módulos de check-in, 12 cintas de equipaje y 49 locales comerciales.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

La espera se terminó. Luego de dos años de obras, este miércoles se inauguró la fase final del proyecto de remodelación y ampliación del Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago.

El plan de modernización, que implicó una inversión de US$ 60 millones, aumentó la capacidad del recinto para recibir hasta 20 millones de viajeros al año y responde al 56% de aumento que ha experimentado el flujo de pasajeros nacionales desde 2015, cuando Nuevo Pudahuel inició la concesión del Aeropuerto de Santiago.

El nuevo terminal cuenta además con 49 locales entre tiendas de retail (23) y oferta gastronómica (26). Además, los cinco salones lounge del terminal serán reacondicionados, mediante la nueva licitación que está en proceso, para ofrecer una experiencia de mayor estándar.

Al respecto, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, señaló que: “Inauguramos el mes de la patria con una muy buena noticia. A través de esta infraestructura, aumentará su capacidad a más de 20 millones de viajes al año, lo que va a permitir que el servicio que se preste sea de mayor calidad. Es una infraestructura que acoge de mejor forma a las personas y reduce los tiempos de espera en el principal aeropuerto de Chile, que, si uno lo compara con aeropuertos de talla mundial, está a la altura de lo que merecen todas las chilenas y chilenos”.

Fiestas Patrias

La entrega de la fase final del proyecto de modernización del T1 fue parte del compromiso del Gobierno de habilitar este espacio antes de las Fiestas Patrias.

De acuerdo a las proyecciones del Aeropuerto de Santiago, a partir de la información entregada por las aerolíneas, entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre viajarán 353.407 personas. Este último será el día de mayor afluencia, con 78.056 pasajeros que volverán durante esa jornada a Santiago.

Entre los principales destinos nacionales elegidos por los viajeros están Calama (27.199), Antofagasta (23.218), Puerto Montt (22.720), Iquique (17.146) y Concepción (16.677), mientras que entre los internacionales lideran Buenos Aires (25.368), Lima (23.121), Sao Paulo (22.741), Río de Janeiro (14974) y Bogotá (10.163).

La remodelación del Terminal Nacional (T1) se ejecutó en dos fases y contempló la intervención de 35.000 m² del edificio original. En la primera etapa se habilitó una nueva zona de llegadas nacionales y en septiembre del año pasado se puso en servicio el nuevo edificio T1-A, que sumó 17.334 m² y ocho puertas de embarque adicionales al edificio.

En la ceremonia de inauguración participaron además del ministro del Interior; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude; además de la presidenta del directorio de Nuevo Pudahuel, Valérie Vesque-Jeancard, el director ejecutivo de ADP International, Fernando Echegaray, y el presidente de VINCI Airports, Nicolas Notebaert, entre otras autoridades.

Más sobre:Fiestas PatriasAeropuertoViajesVacacionesMinistro del InteriorDieciocho de septiembre

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Marcela Cubillos en modo campaña: el despliegue digital de la exministra en favor de candidatos republicanos

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología
Chile

El debut de Harold Mayne-Nicholls en conversatorios presidenciales: pone foco en seguridad y pulir la permisología

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

El regreso de Los Tatas del Pan
Negocios

El regreso de Los Tatas del Pan

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid
El Deportivo

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara
Cultura y entretención

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Un anticipo del nuevo Anthology: The Beatles estrena un video making-off de Free as a bird

Eduardo Carrasco de Quilapayún y su nueva vida en Europa: “En Francia me voy a morir bien, en Chile yo estaba solo”

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.
Mundo

Rusia promete ayuda a China para “sobrepasar” el “potencial nuclear” de EE.UU.

Trump y su acusación contra Maduro por narcotráfico hacia EE.UU.: ¿Qué dicen los datos realmente?

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo