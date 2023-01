Presidente Boric anuncia nuevo Plan de Conectividad para la Región de Aysén

Este jueves el Presidente Gabriel Boric anunció el nuevo Plan de Conectividad para la Región de Aysén. Lo hizo desde el Embarcadero de Puerto Ingeniero Ibáñez en el Lago General Carrera.

Sin embargo, en un comienzo, el anuncio no estaba previsto realizarse en dicho lugar, sino que en las Isla Huichas, pero, justamente, por temas de conectividad el Mandatario no pudo trasladarse a la zona.

“No puede ser que en pleno 2023 tengamos todavía sectores que cuesta tanto llegar”, indicó.

En concreto, el anuncio del Mandatario considera ejecutar la conectividad estratégica de la Ruta 7, con una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos (Región de Aysén y Provincia de Palena) en ocho años.

Durante la actual administración se espera avanzar en la pavimentación de 140 kilómetros (2022-2026). “Vamos a pavimentar nuevos tramos de la Carretera Austral en la Región de Aysén y en la provincia de Palena con financiamiento del MOP. Y estas obras comenzarán el 2023″, dijo Boric.

En la misma línea el Jefe de Estado afirmó que “yo no quiero que mis colaboradores o ministros solamente me den excusas de por qué no se puede hacer, quiero que me den soluciones. Y eso es lo que les vamos a exigir”.

En 2023 se iniciarán obras que suman 39 km de intervención en la Ruta 7:

Tramo Cruce Bahía Murta a Puente El Belga 17 Km, comuna de Río Ibáñez.

Tramo Confluencia Baker y Neff a Puente Chacabuco 17 Km, comuna de Cochrane.

Tramo Límite Sur Parque Patagonia – Acceso Norte Cochrane 5 Km, comuna de Cochrane.

Reposición Puentes Palena y Rosselot, comuna de Cisnes.

Relicitación de obras en la Ruta 7, a implementar este 2023.

Boric, anunció también que este año se iniciarán las obras para la construcción de una nueva nave que refuerce la conectividad lacustre en el lago General Carrera. A lo que se suma la reactivación del servicio de la barcaza Pilchero, con una inversión adicional de 400 millones de pesos que permitirán su mejoramiento.