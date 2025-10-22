SUSCRÍBETE
Nacional

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de la Fuerza Aérea

La comandancia en jefe será asumida por el general del Aire Hugo Rodríguez González.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Caso de narcotráfico golpea a la FACh. (Imagen referencial).

La Fuerza Aérea (Fach) este miércoles comunicó que el Presidente Gabriel Boric aceptó la composición del Alto Mando de la institución para el próximo año.

Desde la Fach indicaron que seis de sus generales pasan a retiro: Carlos Madina Díaz y Luis Sáez Collantes de Aviación, junto a Boris León León, Jaime Rivera Candia, Nelson Pardo Ocaranza y Raúl Mera Vargas de la Brigada Aérea.

La dirección de la institución será liderada por el general del Aire Hugo Rodríguez González, quien asume la comandancia en jefe.

Además, serán investidos como comodoros el comandante en jefe de la Brigada Aérea y Comandante de la Guarnición General Aérea de Santiago, Carlos Tabilo Silva; Rodrigo Herrera Monasterio, jefe de la División de Sanidad; Francisco Moya González, jefe de la División de Recursos Humanos y Ricardo Valladares Videla en el mando de la División de Bienestar Social.

El Alto Mando 2026:

1.- Comandante en Jefe, general del Aire Hugo Rodríguez González

2.- Jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez

3.- Comandante del Comando de Combate, general de Aviación Máximo Venegas Raggio

4.- Comandante del Comando Logístico, general de Aviación Miguel Stange Muñoz

5.- Comandante del Comando de Personal, general de Aviación Andrés Leiva Divasto

6.- Jefe del Estado Mayor General, general de Aviación César Pineda Troncoso

7.- Jefe de la División de Organismos de Salud, general de Brigada Aérea (S) Carlos Polanco Lazo

8.- Estado Mayor Conjunto, general de Brigada Aérea (I) Fernando Mondaca Rodríguez

9.- Director de Planificación y Doctrina, general de Brigada Aérea (A) Milton Zablah Ruz

10.- Estado Mayor Conjunto, gneral de Brigada Aérea (A) Juan Iglesis Larroquette

11.- Director de Operaciones, general de Brigada Aérea (A) Alfredo Ríos Latorre

12.- Director de Finanzas, general de Brigada Aérea (AD) Rodrigo Palma Violic

13.- Auditor General, general de Brigada Aérea (J) Paula Carrasco Bórquez

14.- Director General de Aeronáutica Civil, general de Brigada Aérea (A) Humberto Fernández Pittari

15.- Secretario General, gneral de Brigada Aérea (I) Víctor Bahamondes Cáceres

16.- Inspector General, general de Brigada Aérea (AD) José Villegas Cortez

17.- Jefe de la División de Desarrollo y Proyectos, general de Brigada Aérea (AD) Max Cárcamo Velásquez

18.- Comandante en Jefe de la lª Brigada Aérea,general de Brigada Aérea (A) Guillermo Pino Maggi

19.- Comandante en Jefe de la Vª Brigada Aérea, general de Brigada Aérea (A) Eduardo Cuadra Wells

20.- Comandante en Jefe de la Illª Brigada Aérea, general de Brigada Aérea (A) Rodrigo Zeballos Quinteros

21.- Jefe de la División de Ingeniería y Apoyo Sistemas de Armas, general de Brigada Aérea (A) Alan Cárcamo Barrientos

22.- Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, general de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi

23.- Jefe de la División de Educación, general de Brigada Aérea (A) Percy Gómez Solís

24.- Director de Inteligencia, general de Brigada Aérea (A) Alejandro Arévalo Alegría

25.- Director Espacial, general de Brigada Aérea (TI) Christian Stuardo Vásquez

FACHPresidente Gabriel BoricAlto Mando

