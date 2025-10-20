Presidente Boric condena fatal accidente que dejó a un niño fallecido en Recoleta: “El Estado hará valer el derecho y la justicia”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes al fatal accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Recoleta, que dejó un niño de 10 años fallecido y otros cinco menores de edad lesionados, luego de que el conductor de un vehículo que huía tras un robo con intimidación colisionara contra un furgón escolar en el barrio Patronato.

A través de una publicación en su cuenta de X, el Mandatario manifestó su conmoción ante los hechos y transmitió su apoyo a las familias de las víctimas.

“ La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia ”, escribió.

Boric también aseguró que instruyó a su gabinete para que se ponga a disposición de los afectados.

“He instruido a mis Ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado, a través de todas sus instituciones, hará valer el derecho y la justicia ”, aseguró.

Los hechos del accidente

El siniestro se registró pasadas las 16.00 horas de este lunes en la intersección de las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, cuando un vehículo particular, que minutos antes había participado en el robo de un teléfono celular, chocó de frente contra un furgón escolar del Colegio Rafael Sanhueza, provocando el volcamiento del transporte en plena vía.

En el móvil escolar viajaban ocho personas: seis estudiantes, un conductor y una asistente.

Según confirmó el teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Norte de Carabineros, uno de los niños, de 10 años, murió en el lugar producto del impacto, mientras que otros cinco fueron trasladados a distintos recintos asistenciales. “No hay más menores en riesgo vital”, precisó el oficial.

El hecho desató una ola de conmoción entre vecinos y la comunidad educativa, que acudió al sitio para acompañar a las familias afectadas.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que los ocupantes del vehículo -dos adultos con antecedentes penales- fueron detenidos en el lugar por Carabineros y se encuentran a disposición de la justicia.

“Los antecedentes que tiene el gobierno hasta ahora son que un vehículo, involucrado en un robo con intimidación, se alejaba del lugar e impactó contra el transporte escolar (...). Uno de los niños lamentablemente falleció”, explicó Cordero.

El secretario de Estado fue enfático en descartar que hubiese existido una persecución policial en el momento del accidente.

“No existen antecedentes de que hubiese existido dispositivos policiales en persecución, sino que, por el contrario, los antecedentes que manejamos indican que las personas venían de cometer un robo con violencia”, afirmó.