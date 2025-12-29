SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Boric refuerza llamado por “calor extremo” y cifra en más de 1.700 los incendios forestales controlados en esta temporada

    El Mandatario advirtió que las altas temperaturas afectarán a gran parte de la zona central hasta inicios de 2026 y llamó a fortalecer el autocuidado, la denuncia oportuna y la prevención ante el aumento del riesgo de siniestros.

    Por 
    Roberto Martínez

    En el inicio de la última semana del año, marcada por lo que autoridades meteorológicas han calificado como una “ola de calor extremo”, el Presidente Gabriel Boric realizó un nuevo y enfático llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado y prevención, especialmente frente al alto riesgo de incendios forestales que afectan a amplias zonas del país.

    El Mandatario advirtió que Chile enfrenta días de temperaturas extremas, ya anunciadas por la Dirección Meteorológica de Chile, las que se extenderán al menos hasta el jueves 1 de enero de 2026.

    “Estamos viviendo días con olas de calor en muchas zonas del país, que se van a extender al menos hasta el jueves primero de enero del 2026”, señaló el Jefe de Estado a través de un video que compartió en X, precisando que el fenómeno impactará principalmente a las regiones comprendidas entre Coquimbo y el Biobío.

    En ese contexto, subrayó que la situación obliga a reforzar las medidas de cuidado y la responsabilidad individual, y recordó que el gobierno ha desplegado una coordinación preventiva anticipada.

    “Ya hemos realizado mesas técnicas encabezadas por Senapred para revisar junto a los equipos de gobierno todos los cursos de acción en cada una de las regiones que podrían verse afectadas y tomar medidas de prevención de los incendios”, afirmó.

    Más de 1.700 incendios controlados

    Las declaraciones del jefe de Estado ocurren mientras la Dirección Meteorológica mantiene una alerta roja por altas temperaturas extremas que afecta a seis regiones de la zona central, incluida la Región Metropolitana, debido a una vaguada costera que mantendrá cielos despejados y calor intenso durante varios días.

    Según los pronósticos oficiales, algunas zonas podrían registrar máximas cercanas o superiores a los 37 grados, lo que incrementa significativamente el riesgo de siniestros forestales.

    Boric recordó que, pese a los esfuerzos realizados durante la temporada, la amenaza sigue vigente.

    En esta temporada hemos controlado más de 1.700 incendios forestales, pero no podemos bajar la guardia”, advirtió, señalando que aún existen focos activos en combate, con brigadas de Conaf y voluntarios de Bomberos desplegados en distintas regiones.

    En esa línea, destacó el trabajo continuo de estos equipos para proteger a las personas, sus hogares, sus mascotas y los territorios afectados.

    Insistió en que “esta labor necesita el compromiso de todas y todos”, y reiteró el llamado directo a evitar conductas de riesgo en medio de las altas temperaturas, como no encender fuego en espacios abiertos, no realizar quemas de basura, evitar el uso de herramientas que generen chispas y no arrojar colillas de cigarro en parques ni áreas verdes.

    20 años de cárcel por causar incendios

    Asimismo, Boric instó a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda derivar en un siniestro.

    Si detectas humo, presencia o acciones sospechosas o peligrosas, por favor denuncia de inmediato”, señaló, recordando los canales de emergencia disponibles a nivel nacional, como Conaf, Bomberos, Carabineros y la PDI.

    En su mensaje, el Mandatario también recalcó las consecuencias legales de provocar incendios forestales, especialmente en un período sensible como el cierre del año.

    Provocar incendios forestales es un delito con penas que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de pesos”, afirmó, advirtiendo que, a pocas horas del Año Nuevo, es fundamental evitar tragedias que pueden causar un daño irreparable.

    Más sobre:Incendios forestalesAltas temperaturasPresidente BoricConafRegión MetropolitanaAlerta rojaAltas temperaturas extremas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    “Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

    Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

    Lo más leído

    1.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    2.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    3.
    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    4.
    Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC

    Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC

    5.
    Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal

    Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal
    Chile

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    “Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

    Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”
    Negocios

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    SEA aprueba US$870 millones de inversión con dos proyectos de almacenamiento y uno hídrico

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela
    Mundo

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana