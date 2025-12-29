Presidente Boric refuerza llamado por “calor extremo” y cifra en más de 1.700 los incendios forestales controlados en esta temporada

En el inicio de la última semana del año, marcada por lo que autoridades meteorológicas han calificado como una “ola de calor extremo”, el Presidente Gabriel Boric realizó un nuevo y enfático llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de autocuidado y prevención, especialmente frente al alto riesgo de incendios forestales que afectan a amplias zonas del país.

El Mandatario advirtió que Chile enfrenta días de temperaturas extremas, ya anunciadas por la Dirección Meteorológica de Chile, las que se extenderán al menos hasta el jueves 1 de enero de 2026.

“Estamos viviendo días con olas de calor en muchas zonas del país, que se van a extender al menos hasta el jueves primero de enero del 2026”, señaló el Jefe de Estado a través de un video que compartió en X, precisando que el fenómeno impactará principalmente a las regiones comprendidas entre Coquimbo y el Biobío.

En ese contexto, subrayó que la situación obliga a reforzar las medidas de cuidado y la responsabilidad individual, y recordó que el gobierno ha desplegado una coordinación preventiva anticipada.

“Ya hemos realizado mesas técnicas encabezadas por Senapred para revisar junto a los equipos de gobierno todos los cursos de acción en cada una de las regiones que podrían verse afectadas y tomar medidas de prevención de los incendios”, afirmó.

Más de 1.700 incendios controlados

Las declaraciones del jefe de Estado ocurren mientras la Dirección Meteorológica mantiene una alerta roja por altas temperaturas extremas que afecta a seis regiones de la zona central, incluida la Región Metropolitana, debido a una vaguada costera que mantendrá cielos despejados y calor intenso durante varios días.

Según los pronósticos oficiales, algunas zonas podrían registrar máximas cercanas o superiores a los 37 grados, lo que incrementa significativamente el riesgo de siniestros forestales.

Boric recordó que, pese a los esfuerzos realizados durante la temporada, la amenaza sigue vigente.

“En esta temporada hemos controlado más de 1.700 incendios forestales, pero no podemos bajar la guardia”, advirtió, señalando que aún existen focos activos en combate, con brigadas de Conaf y voluntarios de Bomberos desplegados en distintas regiones.

En esa línea, destacó el trabajo continuo de estos equipos para proteger a las personas, sus hogares, sus mascotas y los territorios afectados.

Insistió en que “esta labor necesita el compromiso de todas y todos”, y reiteró el llamado directo a evitar conductas de riesgo en medio de las altas temperaturas, como no encender fuego en espacios abiertos, no realizar quemas de basura, evitar el uso de herramientas que generen chispas y no arrojar colillas de cigarro en parques ni áreas verdes.

20 años de cárcel por causar incendios

Asimismo, Boric instó a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda derivar en un siniestro.

“Si detectas humo, presencia o acciones sospechosas o peligrosas, por favor denuncia de inmediato”, señaló, recordando los canales de emergencia disponibles a nivel nacional, como Conaf, Bomberos, Carabineros y la PDI.

En su mensaje, el Mandatario también recalcó las consecuencias legales de provocar incendios forestales, especialmente en un período sensible como el cierre del año.

“Provocar incendios forestales es un delito con penas que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de pesos”, afirmó, advirtiendo que, a pocas horas del Año Nuevo, es fundamental evitar tragedias que pueden causar un daño irreparable.