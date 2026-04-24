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    Presidente de Anatel cuestiona norma que modifica Ley de Propiedad Intelectual en megarreforma: “No tiene impacto económico”

    Pablo Vidal además sostuvo que ya existe un proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. "Si esta iniciativa el Gobierno la quiere impulsar, ¿Por qué no la estamos discutiendo en el contexto de ese proyecto de ley?”, expresó.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Pablo Vidal, presidente de Anatel. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    El presidente de Anatel, Pablo Vidal, cuestionó la norma incluida en la megarreforma ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast, que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, y puso en duda que su implementación contribuya a la reactivación económica.

    En conversación con Radio ADN, Vidal sostuvo que “nosotros no vemos relación entre lo que el gobierno ha planteado que es la prioridad de este proyecto, que es la reconstrucción y la reactivación económica, con esta iniciativa que no tiene un impacto económico”, añadiendo que “no es cierto que esto pueda generar dinamismo económico en el ámbito digital”.

    De acuerdo con lo que explicó, “hoy existe un proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Entonces, si esta iniciativa el Gobierno la quiere impulsar, ¿Por qué no la estamos discutiendo en el contexto de ese proyecto de ley?”.

    Respecto a los efectos de la norma, según detalló Vidal, lo que hace es “incorporar una excepción donde dice que es lícito, sin remunerar ni obtener autorización, reproducir, adaptar, distribuir o comunicar al público cualquier obra para el uso de estos procesamientos de datos masivos por parte del sistema de inteligencia artificial”.

    Asimismo, recordó que una propuesta similar ya fue presentada en 2024 y rechazada en la Cámara de Diputados. “Dos años después, vemos que el Gobierno actual, de otro color político, vuelve a proponer este mismo artículo redactado textual a cómo se ingresó hace dos años, que ya fue rechazado por la Cámara, en un proyecto de reconstrucción. Nosotros no lo entendemos”.

    “No puede ser que alguien tenga derecho a usar la creación de otro sin permiso, sin pagar, para crear otro contenido y cobrar por esas suscripciones sin pagarle al creador original del contenido. Esa es la realidad a la que estamos hoy día enfrentados”, agregó, enfatizando que “lo que estamos haciendo es legalizando e institucionalizando que estas empresas puedan usar los contenidos que crean los creadores chilenos”

    Finalmente, según señaló “destruye el derecho de autor de los medios de comunicación, de los músicos, de los directores, de los guionistas, que ya son, en general, creadores que tienen dificultades para recibir financiamiento”.

    Más sobre:AnatelPropeidad IntelectualInteligencia ArtificialMegarreforma

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