Presidente de Asociación de Gendarmes arremete contra el gobierno y señala que reforma a Gendarmería haría un “tremendo daño”

En medio de los cuestionamientos a Gendarmería por una serie de liberaciones erróneas y fugas de internos, el presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque, arremetió en contra de la reforma a Gendarmería impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago abrió nuevamente el flanco en torno a la crisis que enfrenta Gendarmería y el interés de las autoridades en avanzar en la reforma a la institución, que pretende traspasar la dependencia desde el ministerio de Justicia al ministerio de Seguridad y eliminar las asociaciones sindicales.

En diálogo con radio Agricultura, Jaque señaló que aquella reforma “le hace un tremendo daño al país y a la seguridad penitenciaria (...) lo que busca es modificar la naturaleza jurídica de nuestro servicio y eso trae consigo consecuencias negativas para el personal. Es una reforma que sale a última hora del gobierno y lo que ha hecho es generar mayor incertidumbre al agotamiento físico que trae al funcionario”.

Asimismo, apuntó que “esta reforma en lo inmediato no resuelve ningún problema estructural y es una amenaza a derechos económicos que tienen nuestros funcionarios”.

En esa misma línea, Jaque abordó la tesis planteada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien no descartó un eventual “sabotaje” de parte de los gendarmes, quienes se oponen a la propuesta del gobierno.

“Es irresponsable instalar esa tesis por parte de las autoridades (...) Yo confío en la honestidad y el profesionalismo de nuestros funcionarios. Si las autoridades tienen antecedentes tienen que ponerla a disposición del Ministerio Público”, señaló.

“Creo que no corresponde que nuestras propias autoridades estén dañando más la confianza respecto de nuestra función en la ciudadanía. No compartimos esos dichos. Ningún funcionario hoy día está en condiciones de poner en riesgo su fuente laboral por sabotear una reforma constitucional”, agregó.

En tanto, criticó la gestión del Ejecutivo: “Esta autoridad no ha sido capaz de hacerse cargo del sistema penitenciario. No ha existido una política pública para fortalecer el trabajo de Gendarmería”.

Además, arremetió en contra del Presidente y apuntó que “este gobierno en cuatro años no construyó ni siquiera un metro de cárcel para hacerse cargo del hacinamiento. Todo lo contrario, el Presidente Boric hizo un anuncio de una creación de una cárcel de máxima seguridad y ni siquiera hay una piedra instalada”.