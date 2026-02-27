SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente de Asociación de Gendarmes arremete contra el gobierno y señala que reforma a Gendarmería haría un “tremendo daño”

    Pablo Jaque apuntó que “esta reforma en lo inmediato no resuelve ningún problema estructural y es una amenaza a derechos económicos que tienen nuestros funcionarios”. Además, dijo que la tesis de sabotaje interno era "irresponsable".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Imagen referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En medio de los cuestionamientos a Gendarmería por una serie de liberaciones erróneas y fugas de internos, el presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque, arremetió en contra de la reforma a Gendarmería impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    La fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago abrió nuevamente el flanco en torno a la crisis que enfrenta Gendarmería y el interés de las autoridades en avanzar en la reforma a la institución, que pretende traspasar la dependencia desde el ministerio de Justicia al ministerio de Seguridad y eliminar las asociaciones sindicales.

    En diálogo con radio Agricultura, Jaque señaló que aquella reforma “le hace un tremendo daño al país y a la seguridad penitenciaria (...) lo que busca es modificar la naturaleza jurídica de nuestro servicio y eso trae consigo consecuencias negativas para el personal. Es una reforma que sale a última hora del gobierno y lo que ha hecho es generar mayor incertidumbre al agotamiento físico que trae al funcionario”.

    Asimismo, apuntó que “esta reforma en lo inmediato no resuelve ningún problema estructural y es una amenaza a derechos económicos que tienen nuestros funcionarios”.

    En esa misma línea, Jaque abordó la tesis planteada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien no descartó un eventual “sabotaje” de parte de los gendarmes, quienes se oponen a la propuesta del gobierno.

    “Es irresponsable instalar esa tesis por parte de las autoridades (...) Yo confío en la honestidad y el profesionalismo de nuestros funcionarios. Si las autoridades tienen antecedentes tienen que ponerla a disposición del Ministerio Público”, señaló.

    “Creo que no corresponde que nuestras propias autoridades estén dañando más la confianza respecto de nuestra función en la ciudadanía. No compartimos esos dichos. Ningún funcionario hoy día está en condiciones de poner en riesgo su fuente laboral por sabotear una reforma constitucional”, agregó.

    En tanto, criticó la gestión del Ejecutivo: “Esta autoridad no ha sido capaz de hacerse cargo del sistema penitenciario. No ha existido una política pública para fortalecer el trabajo de Gendarmería”.

    Además, arremetió en contra del Presidente y apuntó que “este gobierno en cuatro años no construyó ni siquiera un metro de cárcel para hacerse cargo del hacinamiento. Todo lo contrario, el Presidente Boric hizo un anuncio de una creación de una cárcel de máxima seguridad y ni siquiera hay una piedra instalada”.

    Más sobre:Pablo JaqueGendarmeríaGabriel BoricExPenitenciaria de SantiagoJaime Gajardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    2.
    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    3.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    4.
    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    5.
    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026

    Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago
    Chile

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Presidente de Asociación de Gendarmes arremete contra el gobierno y señala que reforma a Gendarmería haría un “tremendo daño”

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”
    Negocios

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?