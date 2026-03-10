Presidente de Bolivia visita su antiguo barrio en Macul y recuerda su infancia en Chile durante el exilio familiar

“No me olvido del barrio Macul”. Fue la alusión que hizo a Chile el pasado 8 de noviembre el recién asumido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, al momento de saludar al Presidente Gabriel Boric, que estuvo presente durante su discurso de ascenso al Ejecutivo.

Dichas palabras no quedaron en el olvido, puesto que el fuerte vínculo con la comuna capitalina, por parte del mandatario del país vecino, lo llevó este martes a trasladarse al lugar en el que vivió durante parte de su infancia cuando su familia se encontraba exiliada en Chile.

La actividad se desarrolló en el marco de su presencia en el país para asistir a la ceremonia de cambio de mando presidencial que se realizará este miércoles, cuando el actual Jefe de Estado, Gabriel Boric, entregará la banda presidencial al presidente electo, José Antonio Kast.

Recorrido por el lugar donde vivió durante su infancia

Durante su paso por la comuna, el jefe de Estado boliviano llegó junto al alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, hasta la dirección Los Espinos 3322, sitio donde se encontraba la casa en la que residió junto a su familia durante el exilio de su padre, el exmandatario boliviano Jaime Paz Zamora.

En la actualidad, el inmueble ya no existe y el terreno corresponde a un estacionamiento, situación que el mandatario recordó con nostalgia durante su visita.

“En algún momento esto fue nuestro pues, o sea aquí vivimos, hoy día vemos un estacionamiento que sea gratificante para los vecinos y vecinas”, comentó.

El presidente boliviano recordó que su familia llegó a Chile en medio de la compleja situación política que atravesaba América Latina durante esa época.

“En ese tiempo, estábamos con toda esa locura de Latinoamérica con golpes y no golpes de Estado. A nosotros nos tocó vivir una etapa con mis padres en Chile, el nombre de Macul se nos quedó grabado porque era parte de esa historia, que emociona volver”, señaló visiblemente emocionado.

Mirada sobre la relación con Chile

Durante su visita, el presidente boliviano también fue consultado sobre el futuro de las relaciones entre su país y Chile, particularmente tras la elección de José Antonio Kast.

“Muy bien, porque además ya hemos hecho previas de relación con toda la visión que tenemos de Bolivia, del mundo, y parte de una relación estratégica es con Chile, evidentemente”, afirmó.

En esa línea, el mandatario destacó que ambos países tienen una historia compartida, pero también oportunidades de cooperación hacia adelante.

“Nosotros tenemos un pasado con Chile, sí, pero también tenemos un gran futuro y la visión es en democracia poder construir un futuro para ambas naciones y para el contexto continental”, indicó.

El jefe de Estado boliviano también planteó una visión más amplia sobre la integración regional y el desarrollo del continente.

“Es bueno que parte de la infancia de uno… es parte de la construcción de un sentido de pertenencia en el continente, está Chile, está Argentina, está Paraguay, está Brasil, está Perú… pero después hay una visión grande para hacer de este continente y de nuestras naciones realmente lo que Dios nos ha dado, una potencia en conjunto de naciones”, señaló.

Asimismo, expresó buenos deseos para el futuro de Chile.

“Yo deseo que al pueblo chileno le vaya extremadamente bien, porque a través del buen momento que le pueda ir a todos, eso es bueno para Bolivia”, sostuvo.

Agenda diplomática y reuniones

El presidente boliviano también confirmó que su gobierno ya trabaja en una agenda de cooperación con el nuevo gobierno chileno.

“Hemos tenido la suerte de tener ya varias reuniones con el presidente Kast para ir avanzando una agenda común, se entiende que hay un pasado, pero también tenemos derecho a un futuro”, afirmó.

Explicó además que las cancillerías de ambos países continúan avanzando en la coordinación diplomática y en posibles proyectos de cooperación.

Finalmente, el mandatario valoró su presencia en Chile en el marco de la transición presidencial.

“Siempre que se festeje la democracia es un momento de festejar más allá de las condiciones… venimos agradecidos por la invitación del Estado chileno, un momento de transición a un nuevo periodo”, concluyó.