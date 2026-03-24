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    Presidente de Confederación Nacional de Dueños de Camiones tras anuncio de alza en combustibles: “No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor”

    Juan Araya dijo que la medida anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "no es un balde de agua fría, es una barra de hielo".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Paro de camioneros

    El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, manifestó su rechazo al alza de los precios de las bencinas y diesel anunciados por el gobierno de José Antonio Kast, comunicados durante esta noche.

    En conversación con Canal 13, el dirigente de camioneros señaló que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz se comunicó con él antes del anuncio realizado esta noche.

    “Los camiones no van a salir a trabajar, si no tienen recursos para cargar petróleo”, afirmó Araya, frente a los costos que deberán enfrentar desde el próximo jueves.

    “Este es un golpe bajo a nosotros”, agregó Araya.

    En línea con lo anterior, afirmó que “no queremos hacer un paro: nos quedamos en la casa mejor” ante la falta de combustible para movilizar las máquinas y paralizar las rutas, como se ha hecho en ocasiones anteriores cuando han planteado sus demandas.

    Frente a la posible paralización de los transportistas, que podría afectar la cadena de suministros, Araya señaló que “ahora con esta tarifa el conductor no va a poder salir a trabajar. Esto es muy fuerte”.

    Araya indicó que la medida principal anunciada por Quiroz “no es un balde de agua fría, es una barra de hielo”.

    Asimismo, anunció que durante las próximas jornadas se realizarán reuniones en los distintos gremios de camioneros donde analizarán el escenario actual.

    “Van a haber reuniones en cada asociación gremial de nosotros”, dijo, frente al encuentro del próximo fin de semana en San Fernando.

    Más sobre:Alza de preciosCombustiblesJuan ArayaConfederación Nacional de Dueños de Camiones

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