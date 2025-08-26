SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Presidente de la ACHM por críticas a alcalde de Curacaví: “Olvidan que cuando el Estado no llega, los municipios quedan solos”

El jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri, realizó un emplazamiento al gobierno y al Congreso para avanzar en proyectos de la agenda de seguridad.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, realizó un enfático llamado a reenfocar el debate público y político hacia las verdaderas prioridades, esto en el marco de las críticas que recibió el alcalde de Curacaví, Christian Hernández, luego de mediar en la entrega de un sospechoso del crimen del ingeniero Michael Peñaloza.

Ante la controversia generada por los recientes acontecimientos, el también jefe comunal de Zapallar indicó que es momento de poner fin a la “inacción” del Estado en materia de seguridad local.

“En este momento, lo urgente es que el Ministerio Público haga su trabajo y asegure que los responsables del asesinato en Curacaví reciban la pena que corresponde por un crimen tan brutal. En tanto, lo importante, y que no puede seguir esperando, es avanzar de una vez por todas en un marco legal claro para que los municipios podamos enfrentar el drama de la inseguridad con herramientas reales, y no con las manos atadas”, señaló Alessandri.

En relación con la actuación del alcalde de Curacaví, Alessandri aseveró que “quienes hoy critican al alcalde olvidan que cuando el Estado no llega, los municipios quedan solos frente al miedo de miles de ciudadanos. No se trata de justificar nada, pero sí de entender el contexto cuando un alcalde toma decisiones bajo la presión de una comunidad abandonada por los organismos centrales. Eso es reflejo de una ausencia del Estado, no de un exceso municipal”.

El líder de los municipios cuestionó con firmeza la reacción del Congreso y del gobierno frente a una crisis que afecta a millones de chilenos señalando que “la desconexión entre los tiempos del Congreso y las urgencias de la ciudadanía es total”.

“Hemos visto cómo se dilatan proyectos clave como la Ley de Seguridad Municipal, la Ley de Infraestructura Crítica, la Ley de Reglas del Uso de la Fuerza y la modernización de la Ley de Inteligencia. Todas estas normativas fueron comprometidas por el Ejecutivo en un fast track que, hasta ahora, ha sido más una promesa política que una realidad concreta”, apuntó el alcalde.

Alessandri insistió en que esta situación debe ser un punto de inflexión dado que se necesita “un Estado que reaccione, un Congreso que legisle con sentido de urgencia y un Gobierno que asuma el liderazgo que ha prometido”.

En esa línea, señaló que los alcaldes no pueden seguir siendo la primera línea de defensa frente al crimen organizado y que la seguridad no puede seguir siendo “una discusión postergada, ni capturada por la lógica de la polémica o la trinchera política”.

Finalmente, el presidente de la ACHM reiteró que los municipios están disponibles para colaborar, pero que es indispensable que el nivel central cumpla su parte. “No podemos seguir administrando el abandono. Necesitamos reglas claras, recursos concretos y una institucionalidad que entienda que la seguridad dejó de ser una demanda y que se transformó en una emergencia nacional”, concluyó.

Más sobre:CuracavíGustavo AlessandriChristian Hernández

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva

PDI desarticula organización vinculada al tráfico de drogas: detuvieron 22 personas y allanaron 51 domicilios

Movilizaciones secundarias: SLEP Santiago Centro compromete a estudiantes plan de infraestructura para cuando sea sostenedor

El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva
Chile

Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva

Presidente de la ACHM por críticas a alcalde de Curacaví: “Olvidan que cuando el Estado no llega, los municipios quedan solos”

PDI desarticula organización vinculada al tráfico de drogas: detuvieron 22 personas y allanaron 51 domicilios

El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

El australiano y ex CEO de Anglo American llegó a Chile para investigar el accidente en El Teniente de Codelco

Powell, la tasa y Cook: Trump aumenta el acoso sobre la Fed y su independencia se ve más amenazada que nunca

Desde Coca-Cola y H&M: los nuevos fichajes de Hites para su plana ejecutiva

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer
Tendencias

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa
El Deportivo

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

El particular reclamo de Casper Ruud al US Open: “Es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro”

Con llamado incluido: Marcelo Díaz le responde a Javier Correa tras su polémica reacción en la previa del Superclásico

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile
Cultura y entretención

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania
Mundo

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU “para restablecer la sensatez” tras las “amenazas” de EE.UU.

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo