Presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, por agresión a Rojas Vade: “La violencia siempre se condena en nuestro país, toda”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, condenó la agresión que sufrió el exconvencional, Rodrigo Rojas Vade en horas de la noche y que lo mantiene en riesgo vital.

Al momento de llegar a la oración ecuménica por Chile y el nuevo Gobierno, es que Alessandri fue consultado respecto a la agresión señalando que “la violencia siempre se condena en nuestro país, toda, en todo momento”.

“Por supuesto que habrá que buscar los culpables y espero que se pueda recuperar”, añadió Alessandri.

Cabe recordar que Rojas Vade fue encontrado en horas de la noche inconsciente, con las manos amarradas y lesiones en su cabeza. Según detalló temprano el subprefecto Hassel Barrientos, Jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, “hay varias hipótesis que están al momento en curso no obstante no podemos identificar alguna aún porque hay muchos peritajes que aún están en curso”.