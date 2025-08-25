SUSCRÍBETE
Nacional

Presidente de la CMPC califica como acto “cobarde” y “terrorista” ataque a guardias forestales en La Araucanía

Bernardo Larraín Matte apuntó que “una vez más muestran la falla del Estado en cumplir su primer y más esencial deber: permitir que las personas vivan en paz”.

Por 
Javiera Arriaza
 
José Carvajal Vega
09/10/2024 BERNARDO LARRAIN MATTE MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El presidente del directorio de CMPC, Bernardo Larraín Matte, calificó como “un acto terrorista” el ataque sufrido por dos trabajadores de faena forestal en la intersección de las rutas CH-181 y R-283 en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió a las cerca del sector de Selva Oscura durante la noche del sábado. Los sujetos desconocidos habrían disparado contra el vehículo en que se transportaban los trabajadores de la CMPC, provocando la muerte de uno, y lesiones graves del segundo.

Ante ello, Larraín Matte señaló a este medio que está “profundamente consternado y muy triste por la muerte de don Manuel León, y preocupado por la salud de don César Osorio, tal como están todos quienes trabajan en CMPC”.

“Manuel y César fueron víctimas de un acto cobarde por parte de desconocidos que portaban armamento de guerra”, enfatizó, añadiendo que “esto fue un acto terrorista, cuyo propósito es amedrentar a nuestros trabajadores y a la ciudadanía en general, el que debe ser investigado y sancionado como tal, sin eufemismos ni excusas”.

“No hay estadística que valga, cuando se va la vida de una persona en manos de desconocidos que portaban armamento de guerra. No hay estadística que valga, cuando se destruye la vida de una familia”, manifestó el presidente de la CMPC.

Asimismo, hizo un llamado a no naturalizar estos “gravísimos” hechos, y apuntó que “una vez más muestran la falla del Estado en cumplir su primer y más esencial deber: permitir que las personas vivan en paz”.

“Es labor del Estado terminar de una vez por todas con el flagelo de la violencia en la zona sur, aplicando todo el peso de la ley a quienes siembran el miedo y el terror”, sentenció Larraín Matte.

Más sobre:VictoriaCMPCLa Araucanía

COMENTARIOS

