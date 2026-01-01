SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Primer bebé del 2026 en la Región Metropolitana nació en el Hospital San Juan de Dios

    La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, junto a la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, acudieron al Hospital San Juan de Dios para saludar a la primera guagua nacida este año en la región y a su familia.

    En el marco de una visita tradicional que se realiza a comienzos de cada año, autoridades de Gobierno llegaron este jueves hasta el Hospital San Juan de Dios, en la comuna de Santiago, para visitar a la primera guagua nacida en 2026 en la Región Metropolitana.

    Hasta el recinto asistencial acudieron la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli; la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, quienes compartieron con la familia y el equipo de salud que participó en la atención del parto.

    La recién nacida se llama Luciana Aurora Gallardo Aguilera, y nació a las 00:00 horas con 57 segundos del 1 de enero, mediante un parto normal atendido por un matrón. Al momento de nacer, pesó 2.690 gramos y midió 49 centímetros, encontrándose en buenas condiciones de salud junto a su madre.

    Luciana es hija de Cristina Aguilera y Claudio Gallardo, y es la menor de tres hermanas, con una diferencia de 17 años respecto de la segunda, en una familia que también tiene hijas de 21 y 17 años.

    Durante la visita, las autoridades hicieron entrega del ajuar del Programa de Apoyo al Recién Nacido, uno de los elementos entregados en este tipo de instancias a las familias de niños y niñas que nacen en hospitales públicos.

    La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, destacó que el ajuar “es muy completo y de excelente calidad”, precisando que incluye una cuna corral, ropa, artículos de aseo, material de estimulación, cuentos y un portabebés, entre otros implementos. Añadió que esta entrega se enmarca en el programa Chile Crece Más, que contempla un acompañamiento desde la gestación y hasta que el niño o niña cumple 18 años.

    “Esto da cuenta de la presencia del Estado desde el primer día. El desarrollo y el bienestar de los niños no puede depender de las condiciones particulares de la familia, por eso llegamos con un Estado presente que acompaña y cuida”, señaló.

    Por su parte, la directora del Hospital San Juan de Dios, Dra. Midori Sawada, valoró que el primer nacimiento del año 2026 en la región se haya producido en el recinto. “Estamos extremadamente orgullosos de que todo haya salido bien y de haber podido atender un parto normal, en un proceso que no fue complejo y en un clima adecuado para la atención”, indicó.

    Asimismo, destacó las condiciones del hospital para la atención de partos y el trabajo del equipo de salud, señalando que el establecimiento cuenta con las capacidades necesarias para una atención óptima y cercana, relevando el rol de matronas y matrones en el proceso.

