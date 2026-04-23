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    Prisión preventiva para 5 miembros de banda “Los Cholas” imputados por homicidios y narcotráfico en Cartagena

    Sujetos fueron detenidos por la PDI en el marco de un operativo que incluyó el desalojo de una toma donde operaban en esta ciudad de la Región de Valparaíso.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Jonnathan Oyarzun

    En prisión preventiva quedaron esta jornada cinco adultos miembros de la banda criminal “Los Cholas”, quien fueron formalizados por delitos de asociación ilícita, homicidio y narcotráfico, tras ser detenidos esta semana por la PDI en el marco de un operativo que incluyó, el miércoles, el desalojo de una toma en la comuna de Cartagena donde operaba la organización.

    Asimismo, un menor de edad quedó en internación provisoria, por este mismo caso.

    Al respecto, el fiscal Juan Carlos Catalán, de la Fiscalía SAC (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), informó que esta jornada se formalizó a siete personas: los seis primeros por 3 homicidios consumados, 2 homicidios frustrados, un delito de microtráfico y otro de incendio; y una adulta mayor imputada de contrabando, luego de que durante el allanamiento de 24 inmuebles se encontrara en su poder cerca de 400 cajetillas de cigarrillos.

    En el registro policial, efectuado por personal de Carabineros y la PDI, se decomisaron además una escopeta y cinco cartuchos calibre 12, además de marihuana y pasta base de cocaína.

    Tras la formalización en el Juzgado de Garantía de San Antonio, el fiscal Catalán sostuvo que la banda “Los Cholas” es “una asociación criminal que se dedica al narcotráfico y, en el último tiempo, cada vez más estaban aumentando los hechos de violencia. Había hechos de homicidios consumados y frustrados, donde integrantes de esta banda eran los autores, en muchas ocasiones con bandas rivales”.

    Se decretó un plazo de 100 días de investigación, en los cuales el persecutor no descartó que puedan surgir más antecedentes que revelen nuevos hechos delictivos o personas imputadas.

    Más sobre:JudicialLos Cholasdetenidosformalizadoshomicidiosnarcotráfico

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