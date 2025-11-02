Encarcelan a adulto mayor por el homicidio de su hermano en Coquimbo: víctima fue asfixiada y descuartizada

En prisión preventiva quedó un adulto mayor de 82 años que sería el principal imputado por la muerte de su hermano, de 75 años, a quien habría asesinado y luego descuartizado en su domicilio en Coquimbo.

El hecho se habría desarrollado durante la tarde del sábado en la casa de la víctima, ubicada en el pasaje Libertad. Allí, el imputado presuntamente se habría enfrascado en una riña que habría escalado al punto de que terminara asfixiando a su familiar. Posteriormente, lo habría descuartizado utilizando algún elemento cortopunzante.

Durante la audiencia de formalización desarrollada este domingo, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas y testimonios al tribunal que terminaron por justificar la aplicación de la máxima cautelar al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Foto: PDI de Coquimbo

“Hay testimonios de familiares de la víctima, quienes en este caso encontraron a la persona fallecida. Además, también existe trabajo en el sitio del suceso de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, fotografías, videos de los hechos y además también la declaración del propio imputado, quien reconoce su participación en los hechos”, detalló Ricardo Soto, fiscal ECOH de la Región de Coquimbo.

El tribunal estableció un plazo para la investigación del caso de 120 días.

“Ha entendido que es necesario realizar una serie de diligencias, también que permita acreditar las circunstancias específicas de la comisión, más allá de que existen a día de hoy antecedentes suficientes para estimar concurrente la participación del imputado”, detalló Soto.